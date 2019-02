Stiri pe aceeasi tema

- Zborul TAROM 371 (RO371/ROT371) a fost un zbor internațional programat care a decolat de pe aeroportul București Otopeni cu destinația Bruxelles. Zborul a fost operat de catre TAROM, compania naționala de zbor a Romaniei, cu un aparat Airbus A310-324 inmatriculat YR-LCC “Muntenia”, MSN 450, fabricat…

- Intr-o lume in care știrile proaste par sa vina una dupa alta, uite ca vine și una draguța. Dupa ce pentru videoclipul God’s Plan, Drake a donat oamenilor nevoiași aproape toata suma disponibila pentru realizarea lui, artistul a revenit ieri seara cu altceva. Drake a mers intr-un fast-food din Statele…

- Bradley Cooper și Lady Gaga au fost vazuți tot mai des impreuna in ultima perioada. Unul dintre motive este acela ca ”Shallow”, piesa pe care au interpretat-o impreuna in filmul ”A star is born”, a fost nominalizata și chiar premiata la mai multe gale organizate in Statele Unite. Fanii spun insa ca…

- Netflix marește tarifele in Stale Unite ale Americii incepand din aceasta luna. Pentru abonații noi, Netflix va percepe direct tarifele noi, iar pentru cei deja existenți, trecerea se va face in 3 luni. Astfel, abonamentul de 8 dolari va costa 9 dolari, cel de 11 $ dolari ajunge la 14 $, iar cel de…

- Titlul de „tatal anului 2018” merge la un barbat din Statele Unite! Acesta a cumparat bilete la fiecare zbor al fiicei sale, insoțitoare de zbor, din zilele de Craciun, pentru a putea petre sarbatoarea magica impreuna. Intamplarea a fost povestita pe internet de Mike Levy, iar postarea a facut peste…

- Virgin este de acum, oficial, și in spațiu! Virgin Galactic a ajuns pentru prima data in spațiu cu echipaj la bord, dupa 2011! Zborul de test SpaceShipTwo prefigureaza o noua era, a calatoriilor spațiale civile, care ar putea incepe in 2019. Daca nu ai aflat deja, Virgin Galactic intentioneaza sa transporte…

