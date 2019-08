Stiri pe aceeasi tema

- Medaliati cu aur la Jocurile Europene de la Minsk in proba de canoe dublu 1000 de metri, Victor Mihalachi si Catalin Chirila s-au calificat in finala Campionatului Mondial de kaiac-canoe, dupa ce s-au clasat pe locul 3 in semifinala a treia, anunța MEDIAFAX.Citește și: Mircea Badea explodeaza…

- Doua echipaje romanesti au obtinut calificarea, vineri, in finalele Campionatelor Mondiale de kaiac-canoe de la Szeged (Ungaria). Stefanica Ursu a castigat a doua semifinala la canoe-1 pe 500 m (2:09.85) si va evolua in finala. Echipajul masculin de canoe-4 pe 500 m, alcatuit…

- Handbalista Cristina Neagu crede ca fostul selectioner, spaniolul Ambros Martin, a dat dovada de lipsa de fair-play renuntand, in luna mai, la echipa nationala a Romaniei cu un an inaintea Jocurilor Olimpice de la Tokyo pentru ca ulterior sa preia reprezentativa Rusiei. "Pentru mine a fost un soc sa…

- Inotatorul roman Robert Glinta s-a calificat sambata cu al doilea timp in finala probei de 50 m spate de la Campionatele Mondiale de natatie de la Gwangju (Coreea de Sud). In semifinale, Robert Glinta a reusit al doilea timp, 24 sec 53/100. Mai rapid ca el a fost doar detinatorul recordului mondial,…

- Inotatorul roman Robert Glinta s-a calificat, luni, in finala probei de 100 m spate, la Campionatele Mondiale de natatie de la Gwangju (Coreea de Sud), cu al optulea timp din semifinale, 53 sec 40/100, potrivit site-ului FINA. Glinta, sportiv calificat deja la Jocurile Olimpice de la Tokyo din 2020,…

- Atleta Alina Rotaru a realizat, duminica, baremul pentru Jocurile Olimpice din 2020 de la Tokyo, anunta Federatia Romana de Atletism, scrie Mediafax.Mai mult decat atat, Rotaru si-a asigurat prezenta si la Campionatul Mondial in aer liber de la Doha. Rotaru a sarit duminica 6.91 m, in cadrul…

- Echipa feminina de tenis de masa a României s-a calificat în finala turneului din cadrul Jocurilor Europene de la Minsk, vineri, dupa ce a învins Ungaria cu scorul de 3-2, în semifinale, scrie Agerpres.Punctul victoriei României, campioana europeana în 2017,…

- Sportiva Laura Coman s-a calificat, duminica, la Jocurile Olimpice de la Tokyo, unde va participa la competitia de tir, au anuntat CS Dinamo si COSR, potrivit news.ro.Citește și: Surpriza! De ce a mers Carmen Iohannis singura la vot “LAURA COMAN s-a calificat la Jocurile Olimpice de…