- La aproape 20 de ore de cand un tanar din Negrești Oaș s-a aruncat in Raul Arieș, trupul acestuia nu a fost gasit inca, cu toate eforturile pompierilor. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- O femeie care aduna lemne, pe prundul raului Buzau, a gasit cadavrul unui barbat. Trupul aflat intr-o avansata stare de descompunere ar putea fi al batranului de 80 de ani care a disparut de acasa in timpul inundațiilor din zona orașului Nehoiu. Acesta a fost cautat zile in șir de polițiști și jandarmi.…

- Chanchal Lahiri, 42, cunoscut sub numele de scena Mandrake, a disparut duminica dupa ce a mers cu un feribot in largul raului Hooghly din Kolkata. Indianul a fost coborat cu o macara in apele noroioase ale raului, in timp era legat cu lanturi si franghii. Lahiri se afla intr-o cusca mica, inchisa cu…

- Un magician indian a fost dat disparut dupa ce a incercat sa prezinte un numar de evadare fiind scufundat in apele raului Hooghly, in vestul Indiei, arata MEDIAFAX.Scafandrii din Calcutta continua sa il caute pe Chanchal Lahiri, cunoscut sub numele de scena Mandrake. Magicianul legat cu lanțuri…

- Sambata seara, in jurul orei 22.45, autoritațile au fost alertate de dispariția unui barbat, in varsta de 49 de ani, care a plecat la plimbare cu un ATV, pe raza cartierului Nistorești din orașul Breaza și nu s-a mai intors acasa. Exista posibilitatea ca barbatul sa fi fost surprins de apele crescute…

- Trupul elevului craiovean acum doua zile in Marea Neagra, a fost gasit joi dimineața plutind aproape de mal, in zona plajei Navodari. Conform IPJ Constanța, in urma unui apel 112, o femeie a sesizat faptul ca, in zona La Pescaria ...

- Un barbat in varsta de 63 de ani si-a gasit sfarsitul in apele involburate ale raului Iza in cursul zilei de miercuri, 22 mai. Acesta a intentionat sa isi spele caruta in apa, insa a cazut victima puhoaielor. Medicii sositi la fata locului l-au resuscitat minute in sir, dar fara rezultat.