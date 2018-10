Stiri pe aceeasi tema

- Un ofiter de politie, de la Novaci, aflat in timpul liber, a fost ranit grav, azi-noapte, intr-un accident rutier petrecut la Bengești-Ciocadia. Conform purtatorului de cuvant al IPJ Gorj, Miruna Prejbeanu, acesta a intrat cu mașina intr-un copac. Articolul Un ofiter de politie, de la Novaci, ranit…

- Un ofiter de politie, de la Novaci, aflat in timpul liber, a fost ranit grav, azi-noapte, intr-un accident rutier petrecut la Bengești-Ciocadia. Conform purtatorului de cuvant al IPJ Gorj, Miruna Prejbeanu, acesta a intrat cu mașina intr-un copac. Articolul Un ofiter de politie, de la Novaci, ranit…

- La data de 17 septembrie a.c., polițiști din cadrul Politiei Orasului Tg.-Carbunești au depistat in trafic un tanar de 25 de ani, din orasul Novaci, in timp ce conducea un autoturism pe D.J. 675 Macesu, fara a poseda permis de conducere. In cauza s-a intocmit un dosar penal sub aspectul savarșirii infracțiunii…

- O mama din Florida a dat dovada de inconștiența atunci cand a decis sa-i aplice o corecție atipica fiului ei de doar trei anișori. Micuțul a fost luat de picioare, ridicat cu capul in jos și varat in vasul de toaleta.

- Un echipaj de politie a oprit in trafic, pe raza comunei Miresul Mare, o masina condusa de un tanar care parea sa fi consumat substante psihoactive, in prezent acesta fiind cercetat sub aspectul comiterii mai multor infractiuni, conform IPJ Maramures.

- Se fac verificari interne in cazul legat de purtatorul de cuvant al Brigazii Rutiere a Capitalei, care a postat miercuri un mesaj pe pagina oficiala a Inspectoratului General de Poliție – mesaj care a infuriat opinia publica. Seful Brigazii Rutiere, ...

- Un bistrițean acuza o unitate de alimentație publica care funcționeaza in incinta Selgros din Bistrița, ca vinde chiftele cu viermi! Drept dovada, omul a postat, luni, pe rețelele de socializare un filmuleț in care respectivele vietați pot fi vazute cum mișuna pe produsele din carne. Incidentul a mobilizat…