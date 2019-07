Echipa USV Suceava s-a calificat în sferturile de finală ale competiției In perioada 4-10 iulie, echipa de handbal masculin a Universitații ”Ștefan cel Mare” din Suceava participa la Campionatul European Universitar care are loc la Bydgoszcz in Polonia. Echipa pregatita de Adrian Chiruț este intr-o grupa cu grupari reprezentand instituții de invațamant din Bochum (Germania), Rjeka (Croația) și Akdeniz (Turcia). In primul meci, studenții suceveni au […] Citeste articolul mai departe pe svnews.ro…

Sursa articol si foto: svnews.ro

