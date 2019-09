Stiri pe aceeasi tema

- Turcia a furnizat o mare surpriza a Cupei Mondiale de baschet masculin din China, dupa ce a fost eliminata din prima faza a competitiei, ca urmare a infrangerii suferite joi in fata Cehiei (76-91), relateaza EFE. Selectionata turca a castigat primul meci cu Japonia (86-67) si a pierdut apoi cu SUA (92-93)…

- Selectionata Statelor Unite a evitat in extremis o infrangere rasunatoare, marti, la Cupa Mondiala de baschet masculin din China, in fata Turciei, pe care a invins-o dupa prelungiri, cu scorul de 93-92, la Shanghai, transmite AFP. Turcii vor regreta multa vreme ratarea a patru aruncari libere consecutive…

- Selectionata Statelor Unite, favorita la medaliile de aur, in ciuda numeroaselor absente, a debutat cu o victorie clara la Cupa Mondiala FIBA de baschet masculin din China, 88-67 cu Cehia, duminica, la Shanghai, transmite AFP. Jucatorii antrenati de Gregg Popovich, tehnicianul echipei…

- Televiziunea Romana a anuntat joi ca va transmite Cupa Mondiala de Rugby din Japonia, in perioada 20 septembrie – 2 noiembrie, dar si alte competitii ale nationalelor. TVR a semnat un parteneriat cu Federatia Romana de Rugby pentru difuzarea meciurilor nationalelor de rugby in 15 si in 7 jucatori in…

- ''In aceasta privinta, vreau sa facem progrese catre rezolvarea acestei chestiuni'', a spus Kono, care si-a exprimat optimismul legat de acest dosar.Oficialul nipon a anuntat, pe de alta parte, ca Tokyo doreste ca Japonia si Coreea de Sud sa extinda pactul privind schimbul de informatii…

- Japonia a inregistrat in iulie un deficit comercial de 249,6 miliarde yeni (2,115 miliarde euro/2,345 miliarde dolari), cu 9,8% mai mare comparativ cu cel din perioada similara a anului trecut, informeaza Ministerul nipon de Finante, citat de agentia EFE, conform agerpres.ro. Exporturile au scazut…

- Nationala de rugby a statului Fiji se va prezenta la Cupa Mondiala din Japonia (20 septembrie - 15 noiembrie) cu un lot format in mare majoritate din jucatori care evolueaza la echipe de traditie din Franta, Anglia si Scotia.

- Sanctuarul Yasukuni este in special contestat de statele vecine Japoniei - China si Coreea de Sud in frunte - care acuza ca glorifica trecutul militarist nipon. Locul onoreaza memoria a aproximativ 2,5 milioane de soldati si civili care au murit pentru Japonia de la sfarsitul secolului al XIX-lea.…