Echipa României pe podiumul Olimpiadei Internaționale de Astronomie de la Piatra Neamț Toți cei 7 elevi ai echipei Romaniei au urcat pe podiumul Olimpiadei Internaționale de Astronomie, desfașurata saptamana aceasta la Piatra Neamț. Festivitatea de premiere a avut loc in seara de 26 octombrie in cadrul unui spectacol gazduit la Teatrul Tineretului. Medalie de bronz a caștigat Flavia Cristina Pascal, in clasa a X-a la Colegiul Național „Petru Rareș” Piatra Neamț. Un rezultat foarte bun, pentru prima ei participare la o competiție de acest nivel, care o ambiționeaza și mai mult: „Ma simt mulțumita de mine, dar simt ca puteam mai mult. Este un rezultat care pe mine nu ma mulțumește,… Citeste articolul mai departe pe mesagerulneamt.ro…

Sursa articol si foto: mesagerulneamt.ro

