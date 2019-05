Echipa României, pe locul 4 la Cupa Europeană Berlin La individual, Alex George Creț (90 kg), de la CSM LPS Bihorul Oradea și Alexandru Matei (50 kg), de la CSȘ Focșani au cucerit medaliile de aur la categoriile lor de greutate, bilanțul fiind completat cu alte doua locuri 5, respectiv doua locuri 7. Aceste rezultate au situat echipa Romaniei pe locul 4 in clasamentul general pe națiuni, respectiv pe locul 2 in clasamentul masculin. Echipa Rusiei se afla pe primul loc in cele doua ierahii, cu nu mai puțin de 16 medalii caștigate. Alex George Creț este un veritabil lider al generației sale, el fiind clasat pe locurile 1 in World… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

Sursa articol si foto: caon.ro

