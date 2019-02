Stiri pe aceeasi tema

- Romania a trecut de Cehia, scor 3-2, si s-a calificat in semifinalele Fed Cup. Acolo vom intalni Franta, in luna aprilie. Dupa aproape 3 ore de joc, Irina Begu si Monica Niculescu au invins cele mai bune jucatoare de dublu ale lumii, pe Siniakova si Krejcikova, duble castigatoare de Mare Slem in 2018.…

- Mihaela Buzarnescu nu a putut sa consolideze victoria obtinuta in primul meci al zilei de Simona Halep si a pierdut in fata Katerinei Siniakova, scor 6-4, 6-2. Inaintea meciului de dublu, Romania si Cehia sunt la egalitate, 2-2

- CEHIA ROMANIA FED CUP 1-1. Simona Halep a declarat ca a jucat ceea ce a trebuit in partida din Fed Cup cu Katerina Siniakova, pe care a invins-o, sambata, cu 6-4, 6-0. SIMONA HALEP KATERINA SINIAKOVA 6-4, 6-0 si ROMANIA-CEHIA este 1-1 dupa prima zi din FED CUP 2019 CEHIA ROMANIA FED…

- FED CUP // Echipa de Fed Cup a Romaniei va intalni in acest week-end Cehia, deținatoarea trofeului, in primul tur din Grupa Mondiala. Monica Niculescu, 51 WTA, cea care urmeaza sa faca pereche cu Irina Begu, 75 WTA, in meciul de dublu, s-a plans de suprafața și de sistemul de lumini de la arena din…

- Ieri, Federatia Romana de Tenis a stabilit lotul Romaniei pentru intalnirea cu Cehia din Grupa Mondiala a Fed Cup, care va avea loc la sfarsitul saptamanii viitoare. Din echipa condusa de capitanul nejucator Florin Segarceanu, fac parte Simona Halep (3 WTA), Mihaela Buzarnescu (28) Irina Begu (71),…

- Simona Halep, Mihaela Buzarnescu, Irina Camelia Begu, Ana Bogdan si Monica Niculescu fac parte din echipa Romaniei pentru dificila intalnire cu Cehia, din Grupa Mondiala a Fed Cup, a anuntat Federatia Romana de Tenis. Partida este programata pe 9 si 10...

- Simona Halep (3 WTA), Mihaela Buzarnescu(28 WTA), Irina Begu (71 WTA), Ana Bogdan (99 WTA) și Monica Niculescu (100 WTA) au fost convocate de Florin Segarceanu, capitanul nejucator al echipei Romaniei de Fed Cup, pentru intalnirea cu Cehia, din deplasare, de la Ostrava. Cehia - Romania, in primul tur…

- Simona Halep, Mihaela Buzarnescu, Irina Camelia Begu, Ana Bogdan si Monica Niculescu vor face parte din echipa Romaniei pentru intalnirea cu Cehia, din Grupa Mondiala a Fed Cup by BNP Paribas, a anuntat Federatia Romana de Tenis, informeaza News.ro."Am avut putina nesansa la tragerea la sorti,…