Stiri pe aceeasi tema

- Autoturismul a fost agreat de Suveranul Pontif, echipa SPP fiind primita în aprilie, la Vatican. Papamobilul, pregatit special pentru vizita Papei Francisc în Români, a fost conceput de uzina Dacia si de Serviciul de Protecție și Paza (SPP), în conformitate cu normele de securitate.…

- Papa Francisc ajunge astazi in Romania. O echipa Publika TV va merge la Iasi, de unde va relata despre vizita Suveranului Pontif.Din echipa face parte jurnalistul Octavian Bratosin, cameramanul Mihai Sambra si fotograful Irina Coptu.

- Papa Francisc incepe vineri o vizita apostolica de trei zile in Romania, Sanctitatea Sa fiind asteptat de autoritati, ierarhi si pelerini la Bucuresti, Sumuleu-Ciuc, Iasi si Blaj. Desfasurata sub genericul "Sa mergem impreuna!", la 20 de ani de la vizita istorica a Papei Ioan Paul al II-lea,…

- Trei spitale mobile vor fi instalate in Capitala, noua in Harghita, patru in Iasi, in timp ce in Blaj vor fi amplasate sapte puncte de prim-ajutor, pe durata vizitei Papei Francisc in Romania. Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta anunta ca in cele patru zone din tara in care Papa Francisc…

- In toate orasele in care se vor desfasura activitatile oficiale ale Papei Francisc - Bucuresti, Miercurea Ciuc, Iasi si Blaj sunt programate, de marti pana joi, ultimele pregatiri pentru implementarea masurilor de securitate ce se impun pe durata vizitei Suveranului Pontif in Romania. Potrivit unui…

- CFR va suplimenta numarul de trenuri cu ocazia vizitei Papei Francisc CFR Calatori va suplimenta numarul de trenuri, cu ocazia vizitei Papei Francisc în România. Astfel, garniturile vor fi suplimentate vineri, pe 31 mai, pe rutele spre si dinspre Bucuresti, iar sâmbata,…

- Capitala Moldovei se pregatește de vizitia Suveranului Pontif. Zona din fața Palatului Culturii se amenajeaza și se repara strazile pe unde va trece Papa Francisc. Sute de oameni s-au inscris la Episcopia Romano - Catolica sa dea o mana de ajutor ca voluntar.