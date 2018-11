Echipa pirotehnica a ISU Arad a gasit alte 35 de bombe de aruncator in urma cautarilor munitiei neexplodate in zona Canalului Muresel, la periferia municipiului Arad, informeaza purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Arad, maior George Plesca. "Echipa pirotehnica a ISU Arad, alcatuita din locotenent Adelin Avramescu si plutonier major Valentin Dinca, a continuat duminica misiunea pirotehnica de cautare a unor elemente de munitie ramasa neexplodata din timpul celui de Al Doilea Razboi Mondial, in zona de la marginea municipiului Arad unde, in cursul zilei de sambata,…