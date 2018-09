Stiri pe aceeasi tema

- Incepand de vineri, 24 august, pana duminica, 26 august 2018, jandarmii ieșeni se vor afla in misiune pentru asigurarea ordinii publice, la manifestarile prilejuite de Intalnirea Tinerilor Ortodocși din Moldova, eveniment la care este anunțata participarea unui numar important de persoane și care este…

- Bilanțul celor decedați in urma prabușirii podului in Genova, Italia, s-a ridicat la 35, scrie BBC. 16 oameni sunt raniți, iar numarul celor disparuți ajunge la 12 oameni. Ministerul Afacerilor Externe din Moldova deocamdata nu cunoaște daca printre decedați sau raniți sunt moldoveni.

- Programul "Drumuri bune pentru Moldova" este in plina desfasurare in raionul Edinet. Pana acum au fost reabilitate artere din 28 de localitati. Drumarii au inceput lucrarile de asfaltare a drumului din satul Goleni care duce spre Piata Agricola, dar si spre gradinita.

- Jucatorul de 1,63 de metri, autor al unui gol superb pentru PSG in amicalul cu Atletico Madrid, e disputat de trei tari. FRF spera ca pustiul de 18 ani sa dobandeasca in toamna cetatenia romana.

- CHIȘINAU, 24 iul — Sputnik. Consumul de alcool a atins cote alarmante în țara. Oamenii legii au publicat o harta care ofera detalii cu privire la contravențiile și crimele savârșite de persoane aflate în stare de ebrietate. Și chiar daca acest tip de infracțiuni sunt…

- Milioane de oameni vor putea urmari saptamana aceasta un spectacol astronomic deosebit. Cea mai lunga eclipsa de luna din secolul XXI va putea fi vazuta in 27 iulie de aproape jumatate din globul pamantesc, iar durata maxima a fazei totale va fi de o ora si 43 de minute.

- O noua miscare separatista catalana, intitulata 'Crida Nacional per la Republica' (Strigatul National pentru Republica), are deja aproape 15.000 de membri, noteaza marti agentia de presa germana dpa. Dupa ce luni a fost prezentat manifestul noii miscari in cadrul unei ceremonii desfasurate la…

- Fotbalistul originar din Edinet, Virgiliu Postolachi va fi coleg cu brazilianul Neymar in atacul formatiei Paris Saint - Germain. Moldoveanul stabilit in Franta a semnat primul sau contract profesionist cu gruparea de pe Parc des Princes .