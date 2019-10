Echipa masculină a Rusiei a cucerit titlul mondial la gimnastică Rusia a avut un total de 261.726 puncte, cu care a cucerit medalia de aur, fiind urmata de podium de China (260.729) si de Japonia (258.159). Echipa Romaniei a ratat finalade opt, dupa ce a incheiat calificarile pe locul 24 din 25 de participante. Si echipa feminina a Romaniei a ratat finala (locul 22 din 24), ambele reprezentante tricolore ratand, implicit, si calificarea la JO de la Tokyo. La JO de la Tokyo, Romania va fi reprezentata doar in prob (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

