- Romanian tennis players Patricia Tig, Jaqueline Cristian and Elena Gabriela Ruse will play on Sunday the women's singles final, the women's doubles final respectively, of the 250,000-USD BRD Bucharest Open tennis tournament at the BNR Arenas in Bucharest. In the first event scheduled to take…

- Jucatoarele romane Patricia Tig, Jaqueline Cristian si Elena Gabriela Ruse joaca, duminica, in finala de simplu, respectiv dublu a turneului de tenis BRD Bucharest Open (WTA), dotat cu premii totale de 250.000 de dolari si gazduit de Arenele BNR din Capitala. In primul meci de pe Terenul…

- Cuplul format din jucatoarele de tenis Jaqueline Cristian si Elena Gabriela Ruse a castigat, sambata, duelul romanesc cu perechea Irina Begu/Raluca Olaru, scor 3-6, 6-3, 10-7, si s-a calificat in finala probei de dublu la BRD Bucharest Open (WTA), turneu dotat cu premii totale de 250.000 de dolari si…

- Tig, venita din calificari, s-a impus cu scorul de 6-3, 6-1, intr-o ora si 27 de minute. Dupa ce a trecut de calificari, Tig a invins-o in primul tur pe Anna Bondar (Ungaria, locul 193 WTA), iar apoi s-a impus in fata favoritei principale, letona Anastasija Sevastova (11 WTA) si apoi in fata sportivei…

- BRD BUCHAREST OPEN. Surpriza zilei a fost produsa de Patricia Tig, care a eliminat-o pe favorita numarul 1 si castigatoarea de anul trecut, Anastasija Sevastova. In "sferturi" va fi si Irina Begu, pe care o asteapta o misiune foarte dificila, urmand a da piept cu favorita numarul 6, nemtoaica Laura…

- Germana Laura Siegemund, locul 77 WTA si cap de serie numarul 6, a invins-o, miercuri, cu scorul de 7-5, 6-3, pe spaniola Lara Arruabarrena, locul 165 WTA, calificandu-se in sferturile de finala ale BRD Bucharest Open.

- Jucatoarea de tenis Irina Camelia Begu (112 WTA) va juca, miercuri, de la ora 14:00, pe Terenul Central, impotriva slovenei Kaja Juvan (nr. 111 mondial), in optimile de finala ale BRD Bucharest Open, turneu dotat cu premii totale de 250.

- Simona Halep o va intalni astazi pe Viktoria Kuzmova, in optimile de finala ale turneului re tenis de la Madrid, dupa ce a invins-o, ieri, pe Johanna Konta, cu 7-5, 6-1. Meciul dintre romanca si slovaca situata pe locul 46 ...