Echipa EXIMTUR alături de proiectul “Sădește-ți viitorul” (P) A fost cel de-al șaptelea episod de împadurire derulat de Terramont în cadrul campaniei “Sadește-ți viitorul&", la care au participat peste 300 de iubitori de natura, oameni care au înțeles ca arborii curața aerul, cresc nivelul de oxigen, ne îmbunatațesc starea de sanatate, compenseaza emisiile de gaze cu efect de sera. Prezenta voluntarilor EXIMTUR în acest proiect are loc într-un context mai larg. Începând cu acest an, compania a inclus între obiectivele sale de responsabilitate sociala și aderarea… Citeste articolul mai departe pe monitorulcj.ro…

