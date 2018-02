Stiri pe aceeasi tema

- Pentru fiecare ieșire in public a regalitaților exista un protocol bine stabilit. Este de notorietate faptul ca nu este acceptat ca cei care intalnesc capete regale nu au voie sa le intinda mana in semn de salut ori sa le ceara autografe. Ei bine, o admiratoare de-ale lui Charles n-a mai ținut cont…

- Logodnica prințului Harry a incalcat protocolul regal in timpul unei vizite in Edinburgh, dupa ce a imbrațișat in public un voluntar al unei organizații de caritate. Membrii familiei regale nu ar trebui sa imbrațișeze in public alte persoane, insa Meghan Markle nu s-a putut abține…

- Politia londoneza investigheaza prezenta unui pachet suspect gasit la parlamentul Marii Britanii, transmite MailOnline. Anterior, un purtator de cuvant al Camerei Comunelor (camera inferioara a parlamentului britanic) declarase ca politia ancheteaza un incident, dar fara a oferi alte detalii…

- La o intalnire informala organizata ieri, la Ministerul Sanatații, de ministrul Sorina Pintea, președintelui filialei Constanța a Confederației Sindicale Meridian i s-a facut, brusc, rau. Valentin Craciun, care are afecțiuni cardiace diagnosticate, s-a prabușit și a intrat in stop cardio-respirator.…

- Valentin Craciun, sindicalist la Confederația Meridian din Constanța, a suferit un stop cardiorespirator in timpul intalnirii sindicatelor din Sanatate cu ministrul Sorina Pintea. Barbatul in varsta de 60 de ani a fost resuscitat imediat de secretarul de stat Cristian Grasu, timp de zece minute, pana…

- Vicepresedintele american Mike Pence a evitat sa participe vineri la un dineu organizat inainte de ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de Iarna, unde ar fi trebuit sa stea la aceeasi masa cu...

- Guvernul Statelor Unite a intrat in blocaj administrativ pentru a doua oara in mai putin de o luna, dupa ce senatorul republican Rand Paul a cerut o dezbatere asupra unui amendament, blocand votul privind finantarea Executivului, scrie NEWS.RO, citand Reuters.Citeste si: Expertii trag SEMNALUL…

- Irina Loghin a avut probleme de sanatate. Un virus puternic i-a dat batai de cap. Irina Loghin a stat trei saptamani in America, timp in care a sustinut un turneu impreuna cu mai multi artisti romani. Interpreta a avut probleme de sanatate, dar din fericire si-a revenit. „Nu e chiar asa de grav. Si…

- Ambasadoarea desemnata pentru a reprezenta Statele Unite in Singapore a renuntat in cele din urma la postul sau, o decizie considerata "dezamagitoare" vineri de presedintele Donald Trump, informeaza sambata AFP. Numirea lui Kathleen Troia McFarland, fost adjunct in Consiliul National de…

- O avalanșa de mari dimensiuni s-a petrecut, vineri seara, in munții Fagaraș, la altitudini de peste 1750 de metri. Meteorologii au declarat ca riscul de producere a noi avalanșe in aceasta zona se menține ridicat.

- Simona Halep (26 de ani) a vorbit, dupa finala pierduta la Australian Open, despre momentele grele prin care a fost nevoita sa treaca în timpul partidei cu Caroline Wozniacki. Un moment-cheie, care, din pacate, i-a daunat Simonei s-a petrecut chiar la finalul setului al…

- Gavin Williamnson, ministrul britanic al Apararii, a avertizat intr-un interviu ca Rusia cauta metode prin care sa poata provoca haos in Marea Britanie și sa cauzeze mii și mii de morți. Williamnson a spus ca vizate sunt, in principal, infrastructurile de energie și telecomunicații. Intr-un interviu…

- ALERTA! CUTREMUR in MARAMUREȘ. Vezi unde s-a simtit cel mai tare Un nou cutremur a lovit Romania in timpul nopții, in jurul ore 5 AM. Seismul a avut o mganitudine de 2,4 grade pe scara Richter. Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP) transmite: In ziua de 24/01/2018…

- Senatorul american și veteranul de razboi din Irak, Tammy Duckworth, a anunțat ca urmeaza sa aduca pe lume un copil la scurt timp dupa ce va implini 50 de ani in luna aprilie, scrie BBC News. Duckworth, care și-a pierdut ambele picioare in timp ce servise ca pilot de elicopter al armatei americane și…

- Un seism cu magnitudinea de 6,3 a zguduit vineri cladirile din regiunea Golfului California din Mexic si i-a facut pe multi dintre locuitorii din nordul acestei tari sa isi paraseasca locuintele si sa se refugieze pe strazi. Potrivit autoritatilor mexicane, nu au fost raportate deocamdata victime…

- Bianca Dragușanu a dezvaluit ce i s-a intamplat inainte de a veni vineri la emisiunea pe care o prezinta la Kanal D. Bianca Dragușanu, care a fost criticata dur de mama adoptiva a Gabrielei Cristea , este moderatoarea emisiunii „Te vreau langa mine”, de la postul de televiziune Kanal D. La show-ul respectiv,…

- Serviciile de securitate bosniace verifica in prezent informatiile din presa privind crearea unei grupari paramilitare proruse, ce ar fi fost constituita cu acceptul liderului sarbilor din Bosnia, Milorad Dodik, a indicat joi o sursa din politia de la Sarajevo, transmite AFP. ''Agentia de ancheta…

- PornHub, cel mai mare site cu clipuri pentru adulți din lume, a publicat datele de trafic din timpul și de dupa alerta falsa de atac cu rachete din Hawaii iar rezultatele sunt cel puțin interesante. Datele arata ca traficul lor a cazut cu 80% in momentul in care a fost lansata alerta cu racheta din…

- Jurnalista rusa a fost intoarsa ieri seara pe aeroportul Chișinau. Informția a fost confirmata pentru UNIMEDIA de serviciul de presa al Poliției de Frontiera. Potrivit presei, ar fi vorba de Irada Zeinalova, prezentatoare la postul NTV.

- Vicepresedintele PSD, Ecaterina Andronescu, anunța ca ea ar fi vrut sa fie propunerea de premier din partea PSD, dar a vazut ca nu are susținere in CEX. E noua varianta pe care Andronescu o prezinta, dupa ce Viorica Dancila a fost nominalizata de Comitetul Executiv al PSD pentru functia de premier.”Nu…

- Un detaliu extrem de grav a fost ascuns pana acum: Regina Elisabeta a Marii Britanii a fost extrem de aproape de moarte la o tentativa de asasinat din urma cu peste 30 de ani.Totul s-a petrecut in cadrul unei vizite a Reginei in Noua Zeelanda, in 1981, se arata intr-un raport recent prezentat…

- Alerta si momente de panica in orasul ucrainean Odessa, unde un tramvai plin cu oameni a luat foc in timpul mersului, vineri la ora 11:00Doua persoane au fost ranite, una dintre ele dupa ce a sarit pe geam pentru a-si salva viata.

- O aeronava Air Moldova, de pe cursa Chișinau-Verona, s-a întors din zbor, dupa ce a fost depistata o fisura în parbriz. Incidentul a avut loc în seara zilei de ieri, transmite MOLDPRES. Solicitat de agenție, purtatorul de cuvânt al companiei aeriene de stat „Air…

- Zdob si Zdub au susținut un recital la inalțime, cu ocazia aniversarii a 25 de ani de Air Moldova. Pasagerii au avut parte de o surpriza de proporții. Totul a fost filmat și facut public pe contul de socializare. Baieții de la Zdob și Zdub au facut adevarat spectacol la inalțime. „Prietenii noștri de…

- Alerta în cadrul serviciilor secrete din Statele Unite. Personalul Agentiei Nationale de Securitate pleaca în masa în sectorul privat din cauza salariilor mici, a moralului scazut sau a procesului defectuos de reorganizare.

- Politia Metropolitana din Londra a anuntat, joi, ca va spori prezenta fortelor de securitate in timpul evenimentelor ce vor avea loc cu ocazia trecerii in noul an, ca urmare la repetatele atacuri teroriste ce au avut loc pe teritoriul Marii Britanii, informeaza The Associated Press.

- Fotografiile au fost realizate de fotograful american de moda Alexi Lubomirski, faimos pentru imaginile cu printesa Diana.Portretele logodnicilor au fost realizate la Frogmore House, din apropierea Castelului Windsor, unde cuplul se va casatori pe 19 mai 2018. „Nu pot sa ma abtin din zambit…

- Fotografia unui bebelus sirian care si-a pierdut un ochi intr-un raid al regimului se afla in centrul unei campanii de solidaritate pe retele de socializare, numerosi navigatori pe Internet postand o imagine in care isi acopera un ochi cu o mana, relateaza AFP. #SolidarityWithKarim (Solidaritate cu Karim)…

- Restrictii de circulatie dupa un incident de securitate in Londra. Directia pentru Transporturi a anuntat impunerea de restrictii de circulatie in zona East India Dock, in partea de est a capitalei Marii Britanii."A avut loc un incident semnificativ de securitate", a precizat Directia metropolitana…

- Incidentele s-a produs sambata seara in zona Tineretului si zona Gospodina din Braila, dupa ora 20. Pe retelele de socializare au fost postate capturi de pe imaginile surprinse de camerele de supraveghere ale unui magazin non-stop de pe strada Tineretului. In jurul orei 22.00, barbatul a intrat in…

- Sefii de la Jilava au luat masuri speciale de protectie pentru Magdalena Serban, femeia care a impins in fata metroului o tanara de 25 de ani. Magdalena Serban a ajuns, joi, in Spitalul Penitenciarului Jilava, dupa ce a reclamat ca nu se simte bine.

- Regele Mihai este condus pe ultimul drum de romanii care apreciaza adevarata sa dimensiune istorica, dar din pacate pentru memoria Majestatii Sale, nu toti constientizeaza ce inseamna aceasta ultima zi de doliu national.

- Gardienii care supravegheau persoanele aflate in arestul Direcției Cercetari Penale au fost in alerta constanta in primele ore de arest de dupa capturarea Magdalenei Șerban, ucigașa care a omorat o tanara impingand-o in fața metroului.

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii români care se afla, calatoresc sau tranziteaza Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord ca Institutul Britanic de Meteorologie a emis un cod galben de ninsori abundente.

- Vladimir Putin a comuniat ordonarea de retragere parțiala a trupelor ruse din Siria, in timpul unei vizite neanunțate la baza militara rusa din Siria. Putin a fost intalnit de președintele Siriei, Bashar al-Assad.

- Mai multi diplomati au precizat ca opt state au cerut intrunirea de urgenta a Consiliului de Securitate, printre care Franta, Bolivia, Egipt, Italia, Senegal, Suedia, Marea Britanie si Uruguay. "Misiunile Boliviei, Egiptului, Frantei, Italiei, Senegalului, Suediei, Marii Britanii si Uruguayului…

- Opt țari, dintre care patru europene, doua sud-americane și doua africane, au cerut miercuri o reuniune de urgența a Consiliului de Securitate dupa decizia președintelui american Donald Trump de a recunoaște unilateral Ierusalimul drept capitala a Israelului, au anunțat diplomați citați de Reuters,…

- Poliția din Londra a anunțat ca un obiect a carui prezența a stat la originea unei alerte de securitate in districtul financiar din capitala britanica, marți dimineața, nu este suspect, dupa ce autoritațile au decis, ca masura preventiva, sa inchida stația de metrou St. Paul, transmite Reuters. …

- Cu peste doua luni in urma, agentiile de monitorizare a mediului din Germania si Franta au anuntat ca au inregistrat o doza de ruteniu 106, o substanta radioactiva, in aer. Tot acestea au anuntat, peste ceva mai mult de o luna, ca poluarea din aer a disparut.A A

- Targurile de Craciun din landul estic german Brandenburg s-au redeschis sambata in conditii de securitate sporita, la o zi dupa ce un pachet suspect continand cuie si o pulbere neidentificata a fost gasit la un astfel de eveniment la Potsdam. 0 0 0 0 0 0

- Departamentele din domeniul securitatii nationale ale Marii Britanii au primit interdictia de a utiliza software-ul produs de compania IT rusa Kaspersky Labs din cauza posibilitatii ca produsele acesteia sa fie utilizate de serviciile de informatii ale Kremlinului, informeaza publicatia Financial Times.

- Autoritatile britanice au lansat marti o alerta de securitate, izoland zone din centrul Londrei din cauza prezentei unui vehicul suspect, afirma surse citate de presa locala. Alerta este in vigoare in jurul Turnului Gherkin, situat in centrul capitalei Marii Britanii. Un robot al echipelor…

- Eleganta si cocheta asa cum a fost tot timpul, stralucind ca un veritabil star de cinema, scrie wowbiz.ro. Pentru ca daca cuiva i se potriveste fara tagada statutul de "vedeta" in Romania, aceasta este Stela Popescu. Din sicriul rece, mult prea rege pentru un suflet atat de cald, care a usurat trupul…

- In timpul slujbei de inmormantare tinuta in biserica, crucea si tabloul cu chipul Stelei Popescu au cazut. Toti cei prezenti in manastire si-au facut semnul crucii. Superstitiile spun ca daca o cruce sau un tablou cade in timpul slujbei, cineva apropiat persoanei decedate va muri in curand.

- Primarul Londrei, Sadiq Khan, a multumit serviciilor de securitate pentru interventiile la alerta de securitate din centrul capitalei britanice, recomandandu-le cetatenilor sa ramana vigilenti, sa semnaleze orice activitate suspecta si sa nu intre in panica. "In numele tuturor londonezilor…

- La sarbatoarea de 1 Decembrie, printre sutele de soldați care vor defila prin centrul Bucureștiului se va numara și un contingent al Armatei Nationale a Republicii Moldova.Plutonul moldovenesc, format din 33 de ofiteri si subofiteri ai Companiei Garzii de Onoare, va defila in Piata Arcul de…

- In data de 21.11.2017, ora 02:15 la SC One Star Security SRLndash; Postul 16, Centrul de recreere, in exteriorul CNE Cernavoda a avut loc un eveniment soldat cu decesul unui lucrator.Potrivit inspectorilor ITM Constanta, Ion R., in varsta de 57 de ani, era agent de securitate.Din cercetari s a stabilit…