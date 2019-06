Stiri pe aceeasi tema

- Tinerii judokani români, pe urmele fotbaliștilor! Echipa de judo cadeți a României s-a calificat în finala Campionatului European de judo de la Varșovia, dupa ce a învins în semifinale echipa Olandei.

- Nationala de volei feminin a Romaniei a invins vineri, pe teren propriu, reprezentativa Sloveniei, cu scorul de 3-1, plus 15-12 in setul de aur, in mansa retur din finala Silver League. Ca urmare, tricolorele vor evolua in stagiunea viitoare in Golden League, anunța News.ro.

- Echipa feminina de volei a Romaniei a castigat competitia Silver League, dupa ce a invins dramatic formatia Sloveniei in mansa a doua a finalei, cu scorul de 3-0 (25-22, 25-14, 25-17) si 15-12 in ''setul de aur'', vineri, in Sala Polivalenta din Alexandria. Invinse in Slovenia cu 3-1,…

- Romania a fost invinsa, joi, la Bologna, cu scorul de 4-2 (1-2), de Germania, in semifinalele Campionatului European de tineret. Tinerii "tricolori" au condus la pauza, cu 2-1. Doua lovituri libere in finalul meciului i-au calificat pe germani in finala.

- Avem o noua generație de aur. Dupa mai bine de 20 de ani Romania se face remarcata in fotbalul european. Deși nimeni nu le dadea sorți de izbanda, tinerii tricolori au reușit sa ajunga pana in semifinalele Campionatului European 2019, unde au intalnit campioana en-titre, Germania. Dupa aproape 85 de…

- Pagina oficiala de Facebook a Campionatului European under 21 a prezentat, dupa victoria obtinuta de tricolori in meciul cu Anglia, scor 4-2, mai multe imagini cu bucuria jucatorilor, cu mesajul: “WOW! Romania”.

- In finala, Ovidiu Ionescu si Alvaro Robles au jucat pentru aur cu chinezii Long Ma/Chuqin Wang, dar au pierdut cu 4-1 (3-11, 11-8, 7-11, 3-11, 5-11). Romania a participat cu noua sportivi in probele de simplu feminin si masculin, dublu feminin si masculin si dublu mixt la Campionatul Mondial de tenis…

- ​Sportiva româna Kriszta Incze si-a asigurat o medalie dupa ce s-a calificat, joi, în finala categoriei 65 de kilograme la Campionatele Europene de lupte care se desfasoara în aceste zile la Sala Polivalenta din Bucuresti, conform Agerpres.În finala de vineri, ea o va întâlni…