- Magura Cisnadie a pierdut si al doilea meci in Grupa A a Cupei EHF, scor 20-34 cu Bietigheim. Partida a avut loc pe terenul reprezentantei Sibiului. Pentru handbalul feminin din Romania a fost un weekend negru, in conditiile in care si SCM Craiova a cedat cu 32-21 partida cu Bera Bera.

- SCM Craiova, detinatoarea trofeului, a fost invinsa categoric de echipa spaniola Super Amara Bera Bera, cu scorul de 32-21 (18-10), sambata seara, la Irun, in Grupa D a Cupei EHF la handbal feminin. Echipa din Banie a inceput foarte bine meciul si a condus cu 6-3 (min. 10) si 7-4 (13),…

- Dupa un succes de prestigiu obtinut de SCM Craiova, 18-12 cu Nykobing (Grupa D), pentru handbalul feminin din Romania a urmat o zi de cosmar in grupele Cupei EHF. Mai exact, pentru Magura Cisnadie, care a pierdut fara drept de apel partida de debut cu Team Esbjerg, 18-41, in cadrul Grupei A, scrie…

- SCM Craiova, detinatoarea trofeului, a invins formatia daneza Nykobing Falster Handbold - NFH, cu scorul de 18-12 (9-6), sambata, in primul sau meci din Grupa D a Cupei EHF la handbal feminin, disputat in Sala Polivalenta din Craiova. Formatia din Banie a inceput foarte bine si a condus…

- Fetele de la SCM Craiova si Magura Cisnadie si-au aflat adversarele din grupele Cupei EHF, la tragerea la sorti de la Viena. Oltenecele, deținatoarele en-titre ale trofeului, vor juca in Grupa D, cu formatiile HC Podravka Vegeta (Croatia), Super Amara Bera Bera (Spania) si Nykøbing Falster Handbold…

- SCM Craiova, detinatoarea trofeului, a fost repartizata in Grupa D a Cupei EHF la handbal feminin, alaturi de formatiile Podravka Vegeta Koprivnica (Croatia), Super Amara Bera Bera (Spania) si Nykobing Falster Handbold - NFH (Danemarca), in urma tragerii la sorti efectuate joi, la Viena. SC Magura Cisnadie…

- CSM Bucuresti a invins echipa germana SG BBM Bietigheim cu scorul de 32-24 (14-13), duminica, in Sala Dinamo, si a castigat Grupa D a Ligii Campionilor la handbal feminin. '''Tigroaicele'' au facut o prima repriza destul de modesta, nereusind sa se desprinda de ultima…

- SC Magura Cisnadie s-a calificat, duminica seara, in grupele Cupei EHF la handbal feminin, dupa ce a invins formatia rusa Zvezda Zvenigorod cu scorul de 26-18 (10-10), pe teren propriu, in mansa secunda a turului al treilea preliminar al competitiei. Magura, medaliata cu bronz in editia trecuta a Ligii…