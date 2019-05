Stiri pe aceeasi tema

- HC Activ CSO Plopeni a ratat la limita calificarea la Turneul Final Petre Apostol La Fagaras, a avut loc, la sfarsitul saptamanii trecute, Turneul Semifinal din Divizia A la handbal feminin, la care a fost prezenta si singura echipa prahoveana din competitie – HC Activ CSO Plopeni. Formatia antrenata…

- In perioada 9-12 mai 2019, Fagarasul gazduiește turneul semifinal de promovare in Liga Nationala de handbal feminin – Liga Florilor. La acest turneu vor participa 8 echipe (primele 2 clasate din cele 4 serii ale Diviziei A), impartite in doua grupe de 4. Echipele participante sunt:…

- Petre Apostol Turneul Final al Diviziei A la handbal feminin se va desfasura la Ploiesti, in Sala Sporturilor „Olimpia”. Turneul este programat sa se desfasoare in perioada 16-19 mai si conteaza pentru promovarea in Liga Florilor, cum este denumit primul esalon valoric din handbalul feminin romanesc.…

- Meciul Simona Halep, locul 3 WTA si cap de serie numarul 2, a fost invinsa, vineri, cu scorul de 7-5, 6-1, de Karolina Pliskova (Cehia), locul 7 WTA si cap de serie numarul 5, in semifinalele Miami Open. Partida a fost intrerupta de ploaie de doua ori, o data la scorul de 3-3, aproxiamtiv o ora,…

- Echipa feminina de handbal CS Minaur reia competitiile oficiale in deplasare la CSM Slatina. Meciul va avea loc joi, 28 martie, si face parte din etapa cu numarul 20 din Liga Florilor. Referitor la meciul disputat in Ungaria, fetele s-au intoars victorioase reusind sa obtina o victorie in amicalul cu…

- Petre Apostol Sala Sporturilor „Olimpia” din Ploiesti va gazdui, maine, incepand cu ora 11:00, ultimul meci al etapei a XXIV-a din Seria C a Diviziei A la handbal feminin, dintre HC Activ CSO Plopeni si CS Dacia Mioveni 2012. Va fi, practic, duelul dintre primele doua clasate ale ierarhiei, echipa prahoveana…

- ​Sorana Cîrstea, locul 98 WTA si cap de serie numarul 11, a ratat calificare pe tabloul principal al turneului de categorie Premier Mandatory de la Indian Wells, transmite News.ro. Cîrstea a fost eliminata de japoneza Nao Hibino, locul 117 mondial si favorita 22, scor 4-6, 6-1, 6-0.Meciul…