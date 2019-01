Stiri pe aceeasi tema

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul unu mondial, va debuta in 2019 contra invingatoarei dintre letona Jelena Ostapenko si australianca Ashleigh Barty, in optimile de finala ale turneului WTA de la Sydney, dotat cu premii totale de 823.000 de dolari, potrivit site-ului WTA.

- Simona Halep, liderul clasamentului mondial WTA, se pregatește în țara pentru noul sezon. Românca s-a fotografiat alaturi de echipa ei, din care face parte și Florin Segarceanu, capitanul nejucator al echipei de FED Cup a României.

- Cristina Neagu, 30 de ani, accidentata grav in finalul meciului Ungaria – Romania 31-29 in Grupa Principala 2 de la Euro 2018 de handbal feminin, a primit un verdict crunt dupa investigațiile efectuate la genunchiul drept in aceasta dimineața. GSP.ro informeaza ca sportiva nu va mai juca in acest sezon…

- Duminica, de la 21.30, la Antena 1, Delia și cele doua concurente ale sale intra in prima gala ”X Factor” din acest sezon, iar jurata a povestit cum decurg pregatirile și a marturisit și ca nu duce lipsa de emoții.

- Vești emoționante pentru fanii actriței Angelina Jolie! Ea se numara printre vedetele invitate ca editori speciali pentru a realiza programe de Craciun la BBC Radio, emisiunea vedetei americane urmand sa fie difuzata pe 28 decembrie, potrivit jurnaliștilor de la BBC. Cum va fi ocupata cu aceste inregistrari,…

- SCM Ramnicu Valcea are de remontat duminica un ecart de sase goluri dupa jocul tur cu Ikast Herning, 16-22 in Danemarca, in turul 3 preliminar al Cupei EHF. Returul este programat maine, de la ora 15.30 in Sala Sporturilor Traian, iar biletele s-au epuizat de aseara.

- Adriana Trandafir este una dintre cele mai indragite și apreciate actrițe de la noi, insa puțini cunosc trecutul dureros pe care l-a avut de infruntat pana cand și-a gasit liniștea sufleteasca. Adriana Trandafir, in varsta de 62 de ani, a fost casatorita de doua ori. Prima oara, in tinerețe, actrița…

- Echipa de volei juniori I LPS CSS Suceava, pregatita de antrenorul Tudor Orasanu, a reusit trei victorii din tot atatea meciuri disputate in turul seriei A a Campionatului National. In ultima etapa, sucevenii s-au impus cu 3 – 0 la seturi, pe terenul unei echipe incomode, cea a Colegiului ...