- "In Camerun, atunci cand sunt rapiri, nu ne mai punem intrebari: fie este Boko Haram, fie sunt separatisti anglofoni. Iar in acest caz, toata lumea inclina sa creada ca este vorba de a doua varianta, avand in vedere contextul din aceasta parte a tarii", a declarat pentru L"Equipe un jurnalist camerunez.…

- Clubul de fotbal Paris Saint-Germain si fundasul Dani Alves au ajuns la un acord de principiu in privinta prelungirii cu un an a contractului internationalului brazilian, cu optiune pentru un sezon suplimentar, anunta cotidianul sportiv L'Equipe. In varsta de 35 ani, Dani Alves a venit la PSG in…

- "Antrenorul Ndoumbe Bosso este iubit la Bamenda, si nu ne putem inchipui cine i-ar putea face rau", a declarat presedintele clubului Yong Sports Academy. El a precizat ca deocamdata nu s-a cerut nicio suma de bani pentru eliberarea tehnicianului. Bamenda este un oras situat in una din…

- Presedintele Ligii spaniole de fotbal, Javier Tebas, a cerut congresului UEFA sa blocheze numirea lui Nasser al-Khelaifi, presedintele clubului Paris Saint-Germain, in comitetul executiv al UEFA, relateaza L'Equipe. Nasser al-Khelaifi a fost propus miercuri de Asociatia Europeana a Cluburilor (ECA)…

- Statul islamic a declarat ca a ucis 30 de soldați nigerieni sâmbata într-un atac în statul Borno din nord-estul țarii, o informație contestata însa de armata nigeriana, conform Reuters.Un purtator de cuvânt al armatei nigeriene a declarat ca un atac al insurgenților…

- Asasinate, biserici atacate, presiune zilnica: persecuțiile asupra creștinilor în lume au crescut în 2018 pentru al șaselea an consecutiv, afirma ONG-ul Porți deschise, care a publicat miercuri "indexul" sau anual, scrie AFP. Aceasta organizație protestanta analizeaza situația…

- Editia 2019 a Cupei Africii pe Natiuni a fost atribuita Egiptului, care s-a impus in fata singurei sale contracandidate, Africa de Sud, a anuntat presedintele Confederatiei Africane de Fotbal (CAF), Ahmad Ahmad, citat de AFP. "Sunt fericit sa va anunt ca Egiptul este tara care va gazdui CAN 2019", in…