Stiri pe aceeasi tema

- Mijlocașul ofensiv Diego Fabbrini (28 de ani) este dorit de Mihai Teja la FCSB, dar italianul de la FC Botoșani ar putea ajunge in Rusia, potrivit lui Valeriu Iftime. „Fabbrini nu este un jucator care sa ajunga la FCSB. Despre Fabbrini m-au intrebat niște oameni de la o echipa de prima liga din Rusia,…

- Dumitru Dragomir (72 de ani) are un nou preferat in Liga 1 Betano. Este vorba despre Diego Fabbrini (28 de ani), mijlocasul de la FC Botosani pe care-l considera "cel mai bun fotbalist din Romania". Sambata dimineata, fostul sef de la LPF a indemnat cluburile din Romania sa se...

- In cadrul emisiunii ProSport LIVE, finantatorul celor de la FC Botosani, Valeriu Iftime, l-a laudat pe fostul sau jucator si actualul mijlocas al celor de la FCSB, Olimpiu Morutan. Acesta a fost transferat in aceasta vara la vicecampioana Romaniei, pentru suma de 1,2 milioane de euro.

- Valeriu Iftime, finanțatorul lui FC Botoșani, și-a exprimat dezamagirea dupa ce echipa sa a fost invinsa din nou de FCSB, 1-3. Moldovenii continua astfel parcursul horror din meciurile cu roș-albaștrii, pe care nu i-au invins niciodata in istorie. "Am vazut lacrimi in ochii lui Golofca și ai baieților.…

- Gigi Becali (60 de ani) nu vrea sa auda de transferurile francezilor Julien Begue (25 de ani, Astra Giurgiu) si Hervin Ongenda (23 de ani, FC Botosani) la FCSB. Mai mult, omul de afaceri ironizeaza pe Ioan Niculae si Valeriu Iftime, doi dintre partenerii sai de afaceri din Liga 1.

- Fostul international roman, Ciprian Marica, a explicat in cadrul emisiunii ProSport LIVE de ce nu poate fi patronul clubului Dinamo. Marica a preluat echipa din Liga a II-a, Farul Constanta, pe care vrea sa o aduca in Liga I Betano.

- Finantatorul celor de la FC Botosani, Valeriu Iftime, a intrat in ”alerta” odata cu egalul echipei sale de pe terenul celor de la Hermannstadt, scor 1-1. Moldovenii sunt pe locul 12 in Liga 1 Betano, pozitie ce asigura prezenta la barajul pentru ramanerea in primul esalon:

- Cristi Ganea (26 de ani) a prins transferul carierei in acest an, cand a parasit Liga 1 Betano pentru a semna cu Athletic Bilbao. Totul pare ca s-a transformat intr-un cosmar pentru fundasul lateral.