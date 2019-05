Stiri pe aceeasi tema

ACS Sepsi SIC Sf. Gheorghe si CSM Satu Mare vor juca finala Ligii Naționale de baschet feminin, ca și sezonul trecut. Campioana en-titre ACS Sepsi SIC Sf. Gheorghe a trecut cu 3-0, la general, in semifinale, de ICIM CSB Arad. Marți, in ultimul meci, la Arad, Sepsi a invins cu un categoric 83-46.

Meciul doi din sferturile play-off-ului Ligii Nationale de baschet masculin s-a disputat vineri, intre U BT Cluj – Steaua Bucuresti si SCM Craiova – SCM Timisoara. Gazdele s-au impus in ambele partide potrivit mediafax.U Banca Transilvania Cluj a castigat cu scorul de 71-68 (34-35) disputa…

Campioana en-titre la baschet feminin, Sepsi Sf. Gheorghe, a castigat marti, pe teren propriu, primul meci din cinci programate in semifinalele Ligii Nationale, cu formatia ICIM Arad, scor 91-64 (42-27).Meciul doi va avea loc tot la Sfantu Gheorghe, in 25 aprilie, dupa care disputa se muta…

- Arena Sepsi din Sf. Gheorghe a gazduit, in week-end, meciurile turneelor 9 si 10 din cadrul primei faze a Cupei Romaniei 3×3, feminin, editia 2018-2019. Sambata, CSM Satu Mare si-a adjudecat laurii Turneului 9 dupa ce a trecut in finala de Agronomia Bucuresti, cu 17-9, iar duminica, FCC ICIM Arad a…

Sepsi SIC Sfantu Gheorghe a castigat duminica, pentru al doilea an la rand, Cupa Romaniei la baschet feminin. Gazdele Final Four-ului au invins CSM Satu Mare in ultimul act, scor 69-65.