Echipa Colegiului Naţional “Al.I.Cuza” Alexandria a câștigat ediția din acest an a Paradei Europei Echipa Colegiului National “Al.I.Cuza” Alexandria a caștigat ediția din acest an a Paradei Europei in Eveniment / on 11/05/2019 at 19:11 / Echipa Colegiului National “Al.I.Cuza” Alexandria, care a reprezentat Spania, este caștigatoarea competiției “Parada Europei”, ediția 2019, iar elevii care au pus in scena spectacolul specific ibericilor vor fi premiați cu o excursie de șase zile la mare. Locul al doilea a fost adjudecat de Liceul Teoretic Videle, caruia i-a revenit in urma tragerii la sorti S.U.A., iar echipa participanta la parada va fi premiata cu o excursie de cinci zile la mare. … Citeste articolul mai departe pe ziarulteleormanul.ro…

Sursa articol: ziarulteleormanul.ro

