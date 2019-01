Stiri pe aceeasi tema

- PAOK calca totul in picioare in Superliga din Grecia, unde a obținut a 16-a victorie in 17 partide. Echipa lui Razvan Lucescu a demolat-o azi pe OFI Creta, 4-0. Doar 24 de minute i-au trebuit lui PAOK sa inscrie. Matos a punctat din pasa lui Bisewar. La pauza a fost 2-0 insa dupa de a marcat și Akpom.…

- PAOK Salonic, echipa antrenata de Razvan Lucescu, a invins, duminica, in deplasare, cu scorul de 3-0 (0-0), formatia Asteras Tripolis, in etapa a XV-a campionatului grec de fotbal, scrie news.ro.Vieirinha '65, Mauricio '69 si Triandafillopulos '90+2 (a) au marcat golurile oaspetilor, care…

- Este unul dintre puținii antrenori romani de succes la ora actuala din strainatate. Razvan Lucescu se pregatește sa faca 50 de ani luna viitoare - nu se vede varsta nici cu lupa! -, iar 2019 i-ar putea aduce primul titlu de campion ca tehnician din cariera. Tocmai intr-o țara, Grecia, cu un campionat…

- PAOK Salonic a invins-o pe Larisa, scor 2-1, in etapa a 13-a a campionatului Greciei, si e campioana de toamna, la 7 puncte distanta fata de Atromitos și la 8 fata de Olympiakos. Cu toate acestea, Razvan Lucescu, antrebnorul gruparii alb-negre, a fost victima unui atac fara precedent.

- Razvan Lucescu gestioneaza perfect perioada buna prin care trece PAOK Salonic pe plan intern. In etapa a 13-a, una in care echipa din nordul Greciei a jucat dupa ce Olympiakos a facut doar un egal la Xanthi, PAOK a inceput prost partida de pe teren propriu, cu AEL Larissa. Oaspetii au...

- Formatia PAOK Salonic, antrenata de Razvan Lucescu, a invins, luni, in deplasare, cu scorul de 1-0, echipa Lamia, intr-un meci din etapa a XII-a a campionatului Greciei. Alin Tosca a fost rezerva la liderul din Grecia. Golul a fost marcat de Fernando Varela, in minutul 54, informeaza news.ro.…

- PAOK Salonic, antrenata de Razvan Lucescu si cu fundasul Alin Tosca pe teren tot meciul, a invins, duminica, acasa, cu scorul de 2-1 (0-0), formatia Panteolikos, in etapa a X-a a campionatului grec de fotbal, informeaza News.ro.Golurile au fost marcate de Marinakis '63 (a), Akpom '66, respepctiv…

- Formatia PAOK Salonic, antrenata de Razvan Lucescu si cu Alin Tosca rezerva, a invins, luni, pe teren propriu, cu scorul de 2-0, echipa Panathinaikos Atena, intr-un meci din etapa a opta a campionatului Greciei, potrivit News.ro.