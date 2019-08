Stiri pe aceeasi tema

- Echipa saudita Al Hilal Riad, antrenata de romanul Razvan Lucescu, s-a calificat, marti, in sferturile de finala ale Ligii Campionilor Asiei la fotbal, desi a fost invinsa pe teren propriu cu 1-0 de rivala Al Ahli Jeddah, in mansa secunda a optimilor. Al Hilal, care a jucat doua finale ale competitiei…

- Serena Williams (nr. 10 WTA) a invins-o vineri pe Ekaterina Alexandrova (nr. 48 WTA), cu scorul de 7-5, 6-4, calificandu-se in sferturile de finala de la Rogers Cup, pitrivit Mediafax.Partida dintre cele doua sportive a durat o ora și 32 de minute. Citește și: Alexandru Cumpanașu reacționeaza!…

- Razvan Lucescu a debutat cu dreptul pe banca celor de la Al Hilal, intr-o victorie cu Al Ahli, scor 4-2, in optimile de finala ale LigiI Campionilor Asiei. Razvan Lucescu si-a inceput perfect aventura in Golf la Al Hilal. Primul meci oficial i-a adus si intaia victorie, 4-2 in derbyul saudit cu Al…

- Al Hilal, noua echipa a lui Razvan Lucescu, a castigat meciul de pe terenul lui Al Ahli, scor 4-2, in turul optimilor de finala ale Ligii Campionilor Asiei, potrivit Mediafax.La primul meci oficial pe banca sauditilor, Razvan Lucescu a mizat pe vedetele din atac Andre Carrillo, Sebastian Giovinco…

- Reprezentativa statului Chile, castigatoarea ultimelor doua editii, a invins, vineri, la Slavador, cu scorul de 2-1 (1-1), nationala Ecuadorului, in etapa a a doua a Grupei C a Copei America, potrivit news.ro.Citește și: Radu Banciu intervine in razboiul dintre Marian Oprișan și ANI: ‘Nici…

- Aceasta editie a competitiei e gazduita de Brazilia, o tara care mizeaza, in continuare, pe evenimente sportive de anvergura, dupa ce a organizat Mondialul din 2014 si Jocurile Olimpice din 2016.

- Jucatoarea americana de tenis Sloane Stephens, numarul 7 mondial si finalista de anul trecut, s-a calificat, duminica, in sferturile de finala ale turneului de la Roland Garros, dupa ce a trecut de spaniola Garbine Muguruza, cu 6-4, 6-3, scrie agerpres.ro.

- Jucatoarea americana de tenis Sloane Stephens, numarul 7 mondial si finalista de anul trecut, s-a calificat, duminica, in sferturile de finala ale turneului de la Roland Garros, dupa ce a trecut de spaniola Garbine Muguruza, cu 6-4, 6-3. Stephens (26 ani) s-a impus dupa o ora si 40 de…