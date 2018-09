Stiri pe aceeasi tema

- Echinoctiul de toamna, momentul care marcheaza inceputul toamnei astronomice, cand noaptea este egala cu ziua, se va produce in acest an in 23 septembrie, la ora 04:54. Ca in fiecare an, la inceputul ultimei decade a lunii septembrie atenția ne este indreptata spre momentul in care pașim in toamna…

- Echinoctiu de toamna 2018 reprezinta debutul toamnei din punct de vedere astronomic. Din acest moment, ziua scade treptat, iar noaptea devine din ce în ce mai lunga, pâna la solstitiul de iarna, marcat pe 22 decembrie.

- Cea mai lunga eclipsa de luna totala a secolului 21 va avea loc în noaptea de vineri spre sâmbata și va fi vizibila și din România, daca va fi senin, informeaza Observatorul Astronomic "Amiral Vasile Urseanu" din București, care va fi deschis publicului în intervalul orar…

- Daca va fi senin, fenomenul va putea fi observat de oriunde din Romania, in afara de primele minute, cand Luna inca nu a rasarit, se arata pe site-ul institutiei bucurestene. Cea mai spectaculoasa parte a eclipsei, intrarea in umbra si traversarea ei, va putea fi vazuta in totalitate din Romania. Luna…