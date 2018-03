Stiri pe aceeasi tema

- Dupa Martisor, Babe si Mosi, ne apropiem de momentul echinoctiului de primavara, ce marcheaza inceputul primaverii astronomice. El se produce in jurul datei de 20 martie, cand longitudinea astronomica a acestuia revine la valoarea de zero grade. Incepand de azi, durata zilei va fi in continua crestere,…

- Meteorologii de la AM au emis o estimare a valorilor termice medii pentru perioada de prognoza 19 martie - 1 aprilie.Astfel, în Transilvania, valorile termice vor fi în scadere pâna spre sfârșitul primei saptamâni și vor caracteriza o vreme deosebit de rece,…

- Sambata la ora 17 erau locuri in care temperaturile depaseau 22 de grade, iar o zi mai tarziu in aceleasi orase erau 0 grade, iar in Moldova erau -10 grade. Variatile bruste de temperatura nu sunt neobisnuite, insa 20 de grade de la o zi la alta reprezinta ceva extrem de rar. In articol puteti vedea,…

- Lucrarile la Pasajul Cumpenei din Constanta fusesera reluate dupa cateva luni de pauza, la sfarsitul anului trecut. Intre timp, din cauza conditiilor meteorologice, s a dat ordin de sistare a lucrarilor si acum se asteapta din nou vremea prielnica pentru reluarea proiectului de reabilitare a pasajului.…

- Mai multe trenuri inregistreaza in prezent intarzieri in Gara de Nord din Capitala, unele si de cateva ore, potrivit informatiilor afisate pe site-ul companiei de stat CFR Calatori, scrie news.ro.Astfel, trenul InterRegio (IR) 347, care vine de la Viena, inregistra o intarziere de 400 de minute…

- Pana cand vor veni, romanii trebuie sa se descurce cu ce au, ghiocei, toporasi - oricum, este si post. Cei mai gospodari compatrioti au inceput curatenia de sezon, cu speranta ca, intorcand casa cu fundul in sus, vor gasi ceva resturi de la Sarbatori. Ne aflam in plina campanie de primenire; despre…

- In plus, Soarele intra pe 20 martie ora 18:15 in Berbec, deci din 21 martie incepe zodia Berbecului. Echinoctiul este momentul cand ziua si noaptea sunt egale in orice loc de pe Pamant, datorita faptului ca Soarele, in miscarea sa aparenta pe cer, se afla exact pe ecuatorul ceresc. Echinoctiul…

- Echinoctiul de primavara 2018. Primavara din punct de vedere astronomic incepe odata cu echinocțiul de primavara și dureaza aproximativ 92 de zile. Echinoctiul este momentul cand ziua si noaptea sunt egale in orice loc de pe Pamant, datorita faptului ca Soarele, in miscarea sa aparenta pe…

- Facultatea de Arte din cadrul Universitații “Ovidius” din Constanța deschide seria de evenimente din cadrul proiectului “Primavara artelor” a XI-a ediție cu spectacolul “Declarație de dragoste”. Evenimentul va avea loc pe 16 martie a.c., de la ora 19:00, in Sala Studio de pe bulevardul Mamaia, nr.…

- Seniorii schiori din intreaga țara iși dau intalnire in Straja. Sfarșitul de saptamana va aduce, in Straja, cea mai așteptata competiție sportiva in randul veteranilor. Așa cum ii spune numele, in acest weekend in stațiunea montana va avea loc o noua ediție a Cupei Veteranilor. Primaria municipiului…

- Bucuria primaverii a ajuns și la nevoiași, prin grija liceenilor din Snagov Pentru ca martie este luna bucuriei, a victoriei binelui impotriva raului, elevii Liceului Teoretic „Mihail Kogalniceanu”, Snagov, s-au grabit sa aduca, la inceput de primavara, un crampei de bucurie batranilor de la Caminul…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat luni ca o motiune de cenzura va fi initiata pana la sfarsitul acestei sesiuni, dar acest lucru se va intampla in momentul “cel mai potrivit”, cand va considera ca Guvernul este in “cea mai proasta situatie” si sunt “cele mai mari sanse” ca aceasta sa treaca,…

- Jurnalistul Cristian Tudor Popescu considera ca „Statul paralel” a fost inlocuit de „Statul mafiot”, iar aceasta expresie, care insemna totusi o ideologie, va disparea. Statul la masa cu statul paralel –...

- Tragedia care a avut loc la Spitalul Sfantul Ioan, din Capitala, marți dimineața, cand un medic a fost gasit mort de alți medici, chiar in camera de garda, a deschis un subiect delicat din sistemul medical. Medici puțini, garzi epuizante, intervenții multe, teama de eșec și de a nu-ți pierde pacientul…

- Fenomenul de freezing rain care a pus stapanire pe Capitala in weekend ar mai putea persista una sau doua zile, dupa care la mijlocul saptamanii viitoare vom avea de-a face cu incalzirea vremii, anunta specialistii. Avertizarea vine dupa ce, de vineri pana duminica dimineata, un fenomen meteo periculos…

- Nu se intampla foarte des sa putem patrunde cu adevarat in izolatul stat condus de Kim Jong-un. Acum, insa, lumea are șansa sa vada ceva ce oficialii din Coreea de Nord ar fi vrut sa ascunda cu siguranța. Programul nuclear care a pus mapamondul in alerta maxima se confrunta cu un pericol complet neașteptat.…

- Cosmarul unei nopti de iarna va cuprinde Romania. Vine ploaia inghetata, un fenomen care va transforma strazile intr-un urias patinoar. Tot ce atinge aceasta ploaie va ingheta pe loc sub o crusta de gheata: asfalt, masini, cabluri sau copaci.

- Primarii oraselor Dusseldorf si Stuttgart au anuntat in mai multe randuri ca analizeaza posibilitatea interzicerii circulatiei masinilor diesel. Potrivit deciziei Tribunalului administrativ federal, autoritatile municipale pot impune masuri de interzicere a circulatiei vehiculelor diesel in cazul in…

- Drama s-a petrecut in localitatea galateana Vanatori, acolo unde victima in varsta de 67 de ani locuia. Deocamdata, nicio institutie a statului nu s-a sesizat in legatura cu situatia revoltatoare, sanctionata in mod explicit de legea penala. Nu mai putin de cinci galateni au murit in conditii asemanatoare…

- Procuratura Generala a evaluat situatia la capitolul investigatii privind tortura si alte rele tratamente in anul 2017, cind procurorii au examinat 639 de sesizari despre rele tratamente, noteaza Noi.md. Din totalul celor 639 de procese penale, 418 au fost initiate in baza plingerilor depuse de cetateni,…

- Guvernul promite ca va inapoia, pana la finalul lunii martie, sumele datorate celor care s-au trezit cu bani mai putini pentru concediile medicale si de maternitate. Situatia a fost cauzata de modificarea cuantumului de contributii sociale datorate, care acum se face in functie de salariul mediu brut.…

- In momentul de fața este unul dintre cei mai indragiți artiști din Romania, insa nu tot timpul a fost atat de sociabil. Liviu Teodorescu a devenit popular abia spre sfarșitul clasei a 12-a. Deși canta de cațiva ani și era prezent la diverse concursuri și emisiuni, artistul era extrem de timid. Invitat…

- N.Dumitrescu La nivelul judetului Prahova, peste 14.000 de persoane nu exista in acte, situatia fiind valabila la sfarsitul anului trecut. Motivul este ca acestea fie au uitat sa-si reinnoiasca documentele al caror termen de valabilitate a expirat, fie nu s-au prezentat la serviciile locale de evidenta…

- Magister Software anunța disponibilitatea SmartCash RMS 2018, cea mai recenta versiune a popularei suite software destinate operatorilor de pe piața comerțului cu amanuntul din Romania. Pentru clienții cu abonamente active, actualizarea la cea mai noua versiune este gratuita pana la finele lunii februarie.…

- Astazi, pe cer vor avea loc trei fenomene cosmice: apariția unei luni albastre, o elipsa de luna și perigeu lunar. Cele trei fenomene concomitente au fost denumite ''superluna albastra sângerie'''. Evenimentul a mai avut ultima oara în anul 1866. Fenomenul de Luna Albastra se produce…

- Ziua Unirii Principatelor Romane este sarbatorita miercuri, 24 ianuarie si este inclusa, din anul 2016, pe lista cu zile libere legale din Codul muncii. Este a treia zi libera de la inceputul anului, dupa cele de Anul Nou. In aceasta zi, unii salariați primesc liber de la angajator. Insa alte persoane…

- Papa Francisc i-a invitat miercuri pe jurnalisti si pe cei care folosesc retelele sociale sa denunte „fake news“ (stirile false, n. red.) care duc la divizare servind intereselor politice si economice, scrie AFP.

- In ultima zi din ianuarie vom fi martofii unui fenomen foarte rar: Dupa 150 de ani de la ultimul spectacol de acest gen, vom admira o Super Luna Albastra - Sangerie. De fapt, sunt trei fenomene care se suprapun.

- Se zvoneste ca anul acesta vine sfarsitul lumii! Unii spun ca in martie, prin primavara, altii ca in iunie. Un lucru este insa cert: daca Apocalipsa nu va putea fi evitata, mierea, un produs care contine circa 500 de...

- Sfarsitul modei turbanului in Imperiul Otoman nu tine de reformatorul Turciei, Mustafa Kemal Ataturk, ci de capriciile unui sultan excentric, care a fost apoi acuzat de simpatii fata de „dusmanii” greci.

- Poate ca niciodata PSD nu a provocat atata freamat in spațiul public, precum a facut-o in ultima perioada. Totodata, Maricel Popa conduce o filiala in care se duc lupte intestine și imparțita in tabere. Acesta a raspuns provocarii celor 7 intrebari, nu a ezitat sa-l apere pe Dragnea, despre care spune…

- Incepand de marți dupa-amiaza sunt anunțate ninsori in Transilvania, dar acestea s-ar putea transforma in lapovița și chiar ploaie, spun meteorologii de la ANM. In ce privește temperaturile, pana la sfarșitul lunii ianuarie nu va mai fi frigul de la inceputul saptamanii, cand s-au inregistrat dimineața…

- Incident grav in capitala Indoneziei. Un balcon din cladire in care se afla Bursa din Jakarta s-a prabușit, iar mai multe persoane au fost ranite. Imaginile de pe rețelele de socializare arata haosul care a urmat, relateaza BBC News. Momentul in care balconul s-a prabușit in cladirea bursei din Jakarta…

- La o perioada de cativa ani, Primaria demareaza procesul de curatare a albiei raului Dambovita, care traverseaza Capitala. De aceasta data, s-a intamplat chiar in debut de an! Autoritatile au secat raul, pe bucati, iar oamenii au fost martorii unor scene desprinse parca din filme ca ”Sfarsitul lumii”.…

- Fosta creatoare de moda a avut un frate care a sfarșit tragic. Acesta a murit inecat pe vremea cand era doar un copil. Zina Dumitrescu iși traiește batranețea intr-un azil de lux, din Ghermanești. Fosta creatoare de moda, despre care s-a spus ca ar avea un iubit la azil , a fost abandonata de fiul…

- Horoscopul lunii ianuarie va aduce nativilor din Balanta o intreaga paleta de situatii excelente, care in anumite ipostaze contrazic horoscopul general pentru perioada curenta. O astfel de stare de lucruri a devenit posibila datorita combinației ciudate dintre Saturn in domiciliu, care cunoaste…

- Cel putin 18 persoane au fost ucise in confruntari armate la sfarsitul saptamanii trecute in Acapulco si Los Cabos, doua statiuni balneare de pe coasta Pacificului in Mexic, majorand astfel numarul de victime ale valului de violente care se inregistreaza in centrele turistice ale acestei tari, informeaza…

- Cristi Mitrea, fostul iubit al prezentatoarei de eleviziune Andreea Mantea, este schimbat fața de momentul in care forma un cuplu cu bruneta. In urma cu cațiva ani, prezentatoarea de televiziune Andreea Mantea iși gasea alesul la emisiunea „Burlacița”, a carui protagonista a fost la postul de televiziune…

- Opt judete sunt sub cod galben de ceata in noaptea de sambata spre duminica, vizibilitatea fiind extrem de scazuta. Fenomenul se manifesta si pe drumurile europene si nationale, iar politistii recomanda atentie sporita pentru evitarea accidentelor, deplasarea in conditii de ceata fiind mai dificila.Potrivit…

- Combinatia dintre o luna albastra si o eclipsa totala de luna este foarte rara. Ultima eclipsa totala de luna in care a fost implicata si o luna albastra a fost pe 31 mai 1866, acum aproape 150 de ani. Fenomenul va avea loc la miezul noptii si va fi vizibil din anumite parti ale globului precum…

- Generalul Mohammad Ali Jafari, comandantul Gardienilor Revolutiei, a anuntat miercuri ca "revolta" din Iran a luat sfarsit, referire la protestele soldate cu moartea a cel putin 21 de persoane. "Astazi, putem anunta sfarsitul revoltei. Actiunile de securitate si vigilenta cetatenilor au condus la infrangerea…

- Un barbat de 48 de ani din comuna ieseana Scobinti a fost retinut de procurori, fiind acuzat ca si-ar fi lovit concubina, apoi ar fi ingropat-o in curtea casei, anchetatorii urmeaza sa stabileasca daca femeia era decedata in momentul in care a fost ingropata. La aceste scene ar fi asistat si fiul femeii,…

- Suntem la sfârșitul lunii decembrie însa data din calendar nu se oglindește deloc în valorile din termometre. În loc de zapada, constanțenii au avut parte astazi la malul marii de 15 grade Celsius, soare din belșug și un cer perfect senin. Nu a fost nevoie de prea mult curaj…

- 20 decembrie - In Orientul Mijlociu, succesele de astazi pot fi esecurile de maine. A fost o zi de 1 mai 2003. Primavara lasa locul verii la San Diego, California, unde s-a oprit USS Abraham Lincoln in drumul sau catre baza din statul Washington. Nava tocmai venise din Golful Persic, unde fusese…

- BerbecAbia incepe Noul An, ca si incepi sa simti aerul schimbarii. Ce-i drept, te cam saturasesi de viata monotona si simteai nevoie de putina adrenalina. Ei bine, dorinta iti va fi satisfacuta, caci parca din cer de undeva incepe sa ploua cu bani. De fapt, ori castigi tu la Loto, ori te…

- Mai multi parlamentari PMP au initiat o propunere legislativa prin care se interzice acoperirea fetei cu orice material care impiedica recunoasterea fizionomiei in institutiile de invatamant, pentru prevenirea terorismului. Initiatorii precizeaza ca Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011 nu dezvolta normele…

- Imaginile cu o stewardesa ce lucreaza pentru o linie aeriana din China au revoltat tot poporul chinez.Insotitoarea de bord a fost filmata, pe ascuns, in timp ce manca din mancarea ramasa de la pasageri.