ECDL 2018. Primesc premii elevii care se inscriu la cursuri pana in decembrie

Daca elevii se inscriu si sustin cel putin un examen ECDL in perioada 10 septembrie - 14 decembrie 2018, pot castiga unul dintre premiile oferite de ECDL ROMANIA. Tinerii sunt incurajati sa opteze pentru instruire si certificare IT la standard international si in anul scolar 2018-2019, in situatia in care aptitudinile IT sunt o conditie obligatorie pentru a face fata cerintelor actuale de pe piata muncii. Dovedirea competentelor digitale si increderea in propriile abilitati pot fi asigurate doar prin obtinerea unei certificari la standard recunoscut la nivel global. In ...