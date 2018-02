Ecaterine lanseaza piesa si videoclipul “Ma mint”

Stiri pe aceeasi tema

- Andreea Olaru a aparut in lumina reflectoarelor odata cu prezenta memorabila de la Vocea Romaniei. Frumoasa artista este pregatita sa cucereasca publicul cu primul ei single, “Oare o sa-ti amintesti?”, alaturi de Robert Toma. Piesa “Oare o sa-ti amintesti?” este un pansament pentru orice suflet, indiferent…

- Dupa prezentarea in avanpremiera a albumului „Naked Truth” in cadrul unui eveniment la TNB, MCulture by Damian Draghici lanseaza cel de-al treilea episod: „Nu te las”, interpretata de Cristine Popa intr-o maniera pop dance cu influente dubstep. Piesa este produsa de Damian Draghici in studioul Share…

- Inca de la primele aparitii, AMI si-a creat o semnatura unica, cucerind publicul prin combinatia de sensibilitate si romantism. Printr-un sound care creeaza dependenta, AMI aduce in inimile noastre “Niste dragoste”, pentru ca avem nevoie de iubire nu doar de Valentine’s Day. “Dragostea e un joc fara…

- Pentru prima data, Feli concureaza la Eurovision, iar acum are pregatit si videoclipul piesei cu care participa, „Buna de iubit”. Piesa este ca o declarație de independența a femeilor, fie ca sunt mame, soții sau iubite, care vor și pot sa faca orice iși propun. “Pentru mine, dincolo de toate, muzica…

- Feli Donose lanseaza videoclipul „Buna de iubit”, piesa cu care participa la Eurovision 2018. Piesa este ca o declarație de independența a femeilor, fie ca sunt ele mame, sotii, iubite, care vor si pot sa faca orice iși propun. “Pentru mine, dincolo de toate, muzica este foarte importanta pentru mesajul…

- Dupa 15 ani, Sore si-a pus din nou patinele de gheata in picioare pentru filmarile clipului celei mai noi piese, Dintr-o mie de femei. Piesa este scrisa chiar de ea dupa ce a realizat cat de importante sunt momentele petrecute cu iubitul de cand a devenit mama. „Nu stiu altii cum sunt, insa pentru mine…

- Anul 2018 a inceput in forța pentru Alexandra Stan, care a lucrat intens in studio, finalizand cel de-al patrulea album, iar acum lanseaza single-ul “MAMI”. Numele noii piese da și titlul albumului omonim, care va fi lansat in curand in Japonia, urmand ca mai apoi sa apara și internațional. In noul…

- De Ziua Indragostilor, What’s UP vine cu o declaratie de dragoste “spumoasa”, plina de emotii: “Hana”. Piesa este compusa de catre What’s UP si produsa de Tudor Monroe. Videoclipul este regizat de Ionut Trandafir si produs de Radu Selaru, cei cu care What’s UP a colaborat si in trecut pentru alte videoclipuri,…

- INNA lanseaza piesa „Me Gusta”, compusa integral de ea in limba spaniola. Melodia este prima de pe albumul pe care artista il va lansa anul acesta in spaniola si este produsa de David Ciente, producatorul unor hituri precum „Gimme Gimme”, „Ruleta” sau „Dale Papi” – Lariss.

- In saptamana dragostei, Vali Boghean lanseaza o piesa și un videoclip despre iubire. Videoclipul piesei „Noi" este o poveste de dragoste, condimentata cu arta și momente de tandrețe din cuplu protagonist.

- Ilinca Bacila, castigatoarea Selectiei Nationale Eurovision 2017 si jurata Eurovision Romania 2018, lanseaza cel de-al treilea single si videoclip din cariera, “Nu acum”. Muzica este compusa de Catalin Tamazlicaru, iar versurile sunt scrise de catre Irina Rimes. Videoclipul, in regia lui Dan Petcan,…

- Noah Cyrus se intoarce cu o noua piesa ce va ajunge la sufletul tuturor. Vocea lui Noah combinata cu energia artistei din spatele pieselor “Lean on” și “Cold water” și ajutorul pentru compunere venit din partea lui Max Martin dau valoare incredibila piesei și o fac gold. “Unde e orginilatea din oameni…

- Devenit cunoscut datorita hit-ului “One day”, Asaf Avidan revine cu albumul “The study on falling”, pe care l-a lansat in noiembrie 2017. Piesa “Sweet Babylon” impreuna cu 10 alte piese formeaza albumul. In decursul a patru minunte, “Sweet Babylon” ne poarta intr-o lume subacvatica, iar versurile și…

- Kendrick Lamar tocmai ce a lansat un videoclip pentru piesa “All the stars”, creata in colaborare cu SZA și e absolut #boom. Piesa apare pe coloana sonora a filmului “Black Panther”,ce va avea premiera in cinematografele din Romania vinerea viitoare, pe 16 februarie. Videoclipul este marca Dave Myers,…

- IRIS a lansat videoclipul celui mai nou single, Poți spune orice, primul material inregistrat in noua formula a trupei. Noua piesa este o adevarata declarație de forța, dar și de sincronizare perfecta, single-ul fiind inregistrat cu doua seturi de tobe. Tata și fiu, Nelu și Cristi Dumitrescu, asigura…

- LocoDJ lanseaza primul single si videoclip din cariera – „This Is Love”, o poveste future pop dance, exotica, cu influente moderne de R&B. Piesa „This Is Love" este compusa de Alex Tabacar, Gheorghe Constantin Cristinel si Emanuela Oancea, iar producatorul oficial al acestui material este Geo Da Silva…

- Celebra cantareața P!nk a lansat ieri un videoclip cu impact puternic, dupa ce a cantat piesa “Wild Hearts Can’t Be Broken” la a 60 a ediție a premiilor Grammy. Filmat in intregime alb negru, clipul o prezinta pe P!nk imbracata intr-un top alb și uitandu-se la camera in timp ce transmite mesajul piesei.…

- Dupa succesul international al pieselor “Vida Linda”, „All my people“, „Beautiful life“ si „Kiss U“, Sasha Lopez lanseaza, alaturi de Ale Blake si Evan, piesa „Feeling Good“. Single-ul este compus de catre Sasha Lopez, Ivan Caragia si Angelika Vee, iar de productia lui s-au ocupat Sasha Lopez, Ivan…

- Directia 5 lanseaza piesa “Cand sunt cu tine”, o poveste de dragoste cu zambete calde si sentimente pe care le ai atunci cand te trezesti dimineata alaturi de jumatatea ta. Versurile sunt scrise de catre Dinu Olarasu, iar muzica este compusa de Marian Ionescu. Videoclipul piesei este regizat de Alex…

- Colaborarea inceputului de an vine de la Antonia și Connect-R, care au lansat impreuna piesa “Adio“. Videoclipul piesei a fost regizat Khaled Mokhtar, “Ma bucur pentru aceasta colaborare cu Connect-R, un artist pe care il apreciez. Imi place mult ‘Adio‘, o piesa cu feeling și versuri frumoase!”, a scris…

- Odata cu prima zapada ce s-a pus peste multe orase din Romania, proiectul CandyShop ne surprinde cu un fulg de zapada muzical – “Iarna intre noi”. Single-ul “Iarna intre noi” este compus de catre membrii proiectului CandyShop. Vocea cu un ambitus care ii ofera posibilitati nelimitate, catchy, proaspata…

- The Humans lanseaza astazi “Goodbye”, piesa cu care trupa s-a calificat in semifinala concursului Eurovision 2018. Din cei 60 de artisti calificati in semifinala concursului Eurovision 2018, piesa celor de la The Humans a incantat juriul, primind cel mai mare punctaj. O piesa cu un puternic mesaj social,…

- BIA, talentata artista in varsta de 13 ani, lanseaza prima sa piesa – „K.O.”. Muzica si textul sunt compuse de Serban Cazan si Vladimir Coman Popescu, iar piesa este produsa in studiourile HaHaHa Production. Videoclipul, in regia lui Dan Petcan, reda in imagini povestea a doua prietene care trec impreuna…

- Dupa ce la sfarsitul anului trecut a lansat „Acasa de Craciun“, o piesa sensibila despre familie, SAVE revine cu „All We Need“, single ce a reusit sa cucereasca juriul si sa intre in Selectia Nationala Eurovision Romania 2018. „All We Need“ este compusa de artist alaturi de Vlad Isac si se afla printre…

- Denisa Moga, o tanara din Sebeș, județul Alba, debuteaza, la nici 17 ani, cu piesa „Singuri”, o melodie cu un mesaj emoționant extras din viața artistei. Primul single semnat Denisa Moga s-a lansat pe 22 decembrie, alaturi de Cat Music. „Cu toții trecem, la un moment dat, prin perioada aceea de tranziție,…

- Voq.ro Jeremy Ragsdale, castigatorul X Factor Romania 2017, lanseaza piesa “I used to love you” Jeremy Ragsdale, castigatorul X Factor Romania 2017, a lansat alaturi de Cat Music, imediat dupa finala concursului, primul sau single, “I used to love you”. In editia de vineri, 22 decembrie, concurentul…

- Voq.ro Steff da Campo & Liviu Hodor lanseaza impreuna cu RAS single-ul si clipul “Never look down” Steff Da Campo si Liviu Hodor lanseaza alaturi de RAS single-ul si clipul “Never look down”. Piesa este compusa de catre cei trei artisti, iar videoclipul este regizat de Andrei Stan. RAS, vocea hitului…

- Voq.ro Jukebox si Bella Santiago lanseaza piesa si videoclipul “Auzi cum bate” Jukebox si Bella Santiago lanseaza single-ul si videoclipul “Auzi cum bate”, cu un mesaj emotional puternic. Versurile si imaginile subliniaza granita dintre doua lumi paralele, dintre vis si realitate, dintre sentimente…

- Pornind de la povestea nasterii lui Iisus, piesa a fost scrisa in doar cateva minute de catre artista, inspirata totodata si de vizita pe care aceasta a facut-o orasului sfant anul acesta. “La Betleem” are o poveste atipica. Magica as putea spune. Contrar aparentelor, nu este un colind din popor, asa…

- Voq.ro Celia lanseaza piesa si videoclipul “Apus amar” Celia isi surprinde fanii si lanseaza “Apus amar”, un nou single dinamic, cu atitudine, unde artista are un pasaj in care isi canta versurile pe ritm de rap.Dupa ce a lansat single-ul „La doua capete”, in colaborare cu KARYM, Celia revine cu „Apus…

- Smiley lanseaza „O poveste”, ultima piesa din maratonul aniversar #Smiley10, o coproductie HaHaHa Production si Cat Music. Piesa se va regasi pe albumul cu numarul patru, care va fi disponibil incepand cu 18 decembrie in format fizic și digital. „O poveste este despre dragoste, dragostea fața de tot…

- Voq.ro Trupa Phaser lanseaza piesa de Craciun – #HomeForChristmas Numaratoarea inversa pana la Craciun a inceput; lumea cauta deja cadouri si se organizeaza pentru sarbatorile ce vor veni, iar cei de la trupa Phaser ne-au pregatit o surpriza de sarbatori. Acestia lanseaza o piesa perfecta pentru aceasta…

- Voq.ro Blacklist lanseaza single-ul de debut cu Carla’s Dreams – „Tequila” Un nou proiect muzical lanseaza primul single. Blacklist prezinta “Tequila” in colaborare cu Carla’s Dreams.“Tequila” a fost compusa și produsa de cei de la Blacklist in totalitate, o piesa fresh cu un sound perfect pentru club.Videoclipul…

- Voq.ro Kapushon lanseaza single-ul si clipul “Plangi, iubito” Kapushon lanseaza piesa si videoclipul “Plangi, iubito”, o poveste intensa de dragoste, cu un final sensibil. Muzica si textul sunt compuse de catre artist, iar videoclipul este regizat de Vasile Banzari. Eugeniu Priscari si Olga Anghelici…

- Voq.ro 3 Sud Est lanseaza videoclipul piesei “Stele” La cateva zile dupa lansarea single-ului “Stele”, 3 Sud Est revine cu videoclipul piesei, regizat de Dan Petcan. Filmarile s-au desfasurat in Bucuresti si au durat aproximativ 12 ore. Clipul reda in imagini povestea de iubire a doi tineri care transforma…

- Voq.ro Nico lanseaza piesa „De sarbatori”, alaturi de Marius Balan Nico incepe luna decembrie cu piesa “De sarbatori”. De Sfantul Nicolae, artista ne surprinde cu o noua piesa, in colaborare cu Marius Balan.“In fiecare an, in preajma sarbatorilor de iarna mi-am dorit sa am prietenii aproape, iar impreuna…

- Stino Grant a revenit la SYL Recordings cu o noua piesa intitulata „Can You Feel It?”. Piesa are o linie de bass caracteristica stilului tech-house tinandu-te in „priza” pana la break, unde un vocal housy fura spectacolul. Daca va place doar instrumentalul, pe langa varianta originala, single-ul contine…

- White Lynx revine cu o noua piesa care se numește “Mysterious Thing”, in colaborare cu Emberlyon. Piesa a fost compusa și produsa de White Lynx cu Georgiana Eakins (Emberlyon), mix master Sergiu Musteața. Videoclipul a fost regizat și filmat de echipa formata din Sergiu Margaian, Tiberiu Margaian, asistent…

- Voq.ro Serena lanseaza astazi un nou single ”Safari” Serena si-a descoperit pasiunea pentru muzica la doar 14 ani, perioada in care a inceput sa filmeze si primele coveruri. Prima tangenta serioasa cu muzica a fost pe piesa “Nu iese fum fara foc”, urmand o colaborare cu LLP pe piesa “Persia”.Recent,…

- The Motans revine cu o noua piesa care se numește “Lilith” in colaborare cu Keed de la Șatra B.E.N.Z. Piesa a fost compusa de The Motans cu Keed, Achi, Damian Rusu, Radu Dimitriu și produsa de Vlad Lucan, (“Diggy Down” – INNA, majoritatea pieselor Guess Who). Videoclipul piesei “Lilith” a fost filmat…

- Voq.ro Mihai Chitu lanseaza piesa si videoclipul „Dupa ani si ani”, featuring Elena Ionescu Mihai Chitu colaboreaza cu Elena Ionescu si revine cu single-ul si clipul „Dupa ani si ani”. Piesa subliniaza in versuri o iubire neimplinita, pe care cu greu o poti uita. Single-ul este produs si compus de Dorian…

- Carla’s Dreams isi bucura fanii cu lansarea a doua piese: „Inima” cu videoclip in colaborare cu Delia si „Animal de prada”. Piesa „Inima” este inclusa pe albumul „Antiexemplu” si a fost prezentata publicului in premiera, in aceasta varianta cu Delia la show-ul Carla’s Dreams de la Arenele Romane, la…

- Voq.ro Jo lanseaza single-ul si videoclipul “Cana” JO revine cu un look urban flirty si un clip provocator, pe care nu ai voie sa-l ratezi! Artista colaboreaza din nou cu HaHaHa Production si lanseaza single-ul si videoclipul “Cana”. Piesa este compusa de Vlad Popescu, Vlad Munteanu, Cristian Pascu,…

- Voq.ro Voltaj lanseaza alaturi de Andra “Nu doar de ziua mea” Zambeste-mi, #nudoardeziuamea, asculta-ma, #nudoardeziuamea, intelege-ma, #nudoardeziuamea. In prag de sarbatori, Voltaj si Andra lanseaza o poveste emotionanta, al carei deznodamant, fericit sau nu, depinde doar de noi – „Nu doar de ziua…