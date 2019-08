Ecaterina Teodoroiu, prima femeie de pe bancnotele românești Eroina de la Jiu, Ecaterina Teodoroiu, va aparea pe viitoarea bancnota de 20 de lei. Aceasta va fi lansata in circulație de catre Banca Naționala a Romaniei, in cursul anului 2020. Consiliul de Administrație al Bancii Naționale a Romaniei a decis, in ședința din 30 iulie, lansarea in circulație, in cursul anului 2020, a unei bancnote care va avea pe una dintre fețe portretul Ecaterinei Teodoroiu, eroina cazuta in lupta in timpul Primului Razboi Mondial. Bancnota va avea valoarea nominala de 20 de lei. Aceasta valoare nominala a mai fost utilizata in istoria emisiunilor de bancnote romanești și… Citeste articolul mai departe pe accestv.ro…

Sursa articol si foto: accestv.ro

