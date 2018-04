Stiri pe aceeasi tema

- Sportiva georgiana Anastasiia Hotfrid a devenit, sambata, campioana europeana, castigand medaliile de aur la smuls, aruncat si total la categoria 90 de kilograme din cadrul Campionatelor Europene de haltere seniori care se desfasoara in aceste zile la Izvorani. Anastasiia Hotfrid a dominat…

- Sportiva spaniola Lidia Valentin a castigat, sambata, trei medalii de aur (smuls, aruncat si total) la categoria 75 de kilograme din cadrul Campionatelor Europene de haltere seniori care se desfasoara in aceste zile la Izvorani. Campioana olimpica de la Londra 2012 si-a pastrat titlul…

- Alina Pana, una dintre cele mai apreciate concurente de la emisiunea "Exatlon", este o pasionata de sport. Alina, concurenta in Echipa Razboinicilor, atrage atenția datorita formelor impresionante și prin capacitatea fizica. Alina este culturista, fiind multipla campioana. ...

- Loredana Toma vrea cat mai mult aur in 2018: ”Sper sa se lipeasca de mine pana la sfarșitul anului!”. Campioana mondiala Loredana Toma, care a castigat trei medalii de aur si la Campionatele Europene de la Izvorani, a declarat, joi seara, la finalul concursului, ca spera sa “se lipeasca aurul” de ea…

- Sportiva romana Elena Andries a cucerit trei medalii de aur, la total (179 kg), smuls (79 kg) si aruncat (100 kg), la categoria 48 kg a Campionatelor Europene de haltere pentru seniori de la Izvorani. Elena Andries a luptat din nou pentru aur cu frantuzoaica Anais Michel in proba aruncat.…

- Singura romanca medialiata cu aur olimpic la maraton, Constantina Dita (48 de ani), a fost prezenta, luni, la Timisoara, pentru a promova evenimentul Liberty Marathon, competitie care va avea prima editie pe 2 iunie si care e organizata de Universitatea de Vest. Timpul pare ca nu a trecut deloc peste…

- La Alba Iulia a avut loc duminica Campionatul National de Mars pentru seniori, tineret si juniori. O evolutie remarcabila a avut-o in intrecerea senioarelor Andreea Arsine, atleta legitimata la CSU Galati, care a cucerit un nou titlu de campioana nationala. „A fost o cursa „intermediara”, de pregatire…

- Bazinul olimpic de inot din municipiul Bacau a gazduit, in perioada 21-25.03.2018, Campionatul Național de Inot pentru Seniori, Tineret și Juniori, competiție care a reunit 380 de participanți din 56 de cluburi sportive, printre care și Asociația Club Sportiv Ciprian Sfantu Gheorghe. Așa…

- Nationala de handbal feminin a Romaniei va disputa in aceasta saptamana doua partide cu Rusia, campioana olimpica en-titre, in preliminariile Campionatului European din 2018. Mansa tur va avea loc azi, ora 17.30 (TVR), la Togliatti, iar returul se va desfasura ...

- Atletii oradeni s-au aflat printre remarcati, reusind sa-si treaca in cont doua titluri de campioni nationali si o medalie de bronz. Performerii delegatiei bihorene au fost Fandly Mark (CS CN „Mihai Eminescu”) si Horatiu Sabau (CSS LPS Bihorul), care au devenit campioni nationali. Fandly Mark a…

- Beatrice-Madalina Parfenie Inceput de an senzațional pentru canotoarea Beatrice-Madalina Parfenie, din Barlad. Impreuna cu cele trei coechipiere, a reușit sa caștige titlul de campioana naționala de ergometru in proba de 2.000 de metri. Cu mai puțin de trei saptamani inainte de a implini 22 de ani,…

- Simona Halep face investiții cu simț de raspundere, orientandu-se spre o afacere profitabila și durabila: domeniul imobiliar. Liderul WTA costruiește al doilea bloc de locuițe in zona Mamaia Nord – Navodari. Cu peste 20 milioane de dolari castigati din tenis, Simona Halep este una dintre cele mai bogate…

- Campioana en-titre Timișoara Saracens s-a impus cu scorul de 47 la 5 prin eseurile marcate de Jody Rose, Madalin Lemnaru – dubla, Vladuț Zaharia, Marian Drenceanu, Marian Sabau și Marius Istoc. Pentru Universitatea Cluj a înscris pe tabela de marcaj rugbystul Claudiu Curca. …

- A schimbat categoria de varsta și de greutate. Dar nu și bunul obicei de a caștiga toate meciurile. Și, implicit, de a se incununa campioana naționala. Pentru al doilea an la rand, Lavinia Balan a cucerit titlul național la judo. Daca in 2017 a triumfat la U13, 29 kg, anul acesta, sportiva legitimata…

- Echipa de futsal feminin Agarista din Anenii Noi a devenit prima campioana naționala a Republicii Moldova in acest gen de sport. Agarista si-a adjudecat titlul dupa ce a invins in marea finala echipa Narta Drasliceni cu scorul de 7-1.

- Dupa ce a reușit cea mai buna performanța in cariera in proba de triplu salt, la CM de sala de la Birmingham, Andreea Panțuroiu promite ca se va intoarce cu medalie de la Europenele de la Berlin CSM București a fost puternic reprezentat la Mondialele de sala de atletism, competiție care s-a incheiat…

- Atletismul oradean a obtinut doua medalii, una de argint si una de bronz. Cel mai bun rezultat a fost inregistrat de Kiraly Balint (CSS LPS Bihorul, antrenor Benyi Laszlo), care a devenit vicecampion national la juniori II in proba de saritura in inaltime, cu rezultatul de 1,90 metri. El…

- La sala de atletism din cadrul Complexului Sportiv National „Lia Manoliu” din Bucuresti, au avut loc, zilele trecute, intrecerile etapei finale a Campionatelor Nationale de juniori II. Singurele medalii al Constantei au fost reusite de Maria Timofei (antrenor Niculina Chiricuta, LPS/CS Farul), cea care…

- Meci mare facut de echipa Universitatii de Stat din Moldova in etapa a 12-a a campionatului național de volei feminin. Detinatoare a titlului, echipa USM a invins formatia PGU Tiraspol fara drept de apel, scor 3-0.

- Atleta constanteana Maria Timofei,sportiva cu dubla legitimare, LPS "Nicolae Rotaruldquo; CS Farul, si pregatita de Niculina Chiricuta, a devenit campioana nationala de sala in proba de triplusalt la juniori II, cu ocazia competitiei desfasurate timp de doua zile la Bucuresti. Maria Timofei s a impus…

- Sportiva legitimata la CSM București a dezvaluit sacrificiile pe care le face pentru a ajunge in varful ierarhiei mondiale. In circuitul feminin de tenis avem saptamana și turneul. Iar, ca sa obții puncte și sa ajungi in varful clasamentului WTA, trebuie sa participi la cat mai multe competiții și sa…

- Diana Bogos a incheiat sezonul de sala cu opt medalii naționale și doua balcanice, fiind cel mai bun an al atletei pregatite de Viorica Pintilie. Diana Bogos a avut parte de un sezon de sala excelent, obținand zece medalii, dintre care doua in competițiile balcanice. Vasluianca a devenit campioana naționala…

- Tanara atleta constanteana Ioana Manoliu, in varsta de 18 ani, sportiva cu dubla legitimare, LPS "Nicolae Rotaruldquo; CS Farul, are un inceput favorabil de an, cu patru medalii la Campionatele Nationale, cu o participare la Campionatul Balcanic de juniori 1 unde a ratat la mustata bronzul si cu o imbunatatire…

- Tanara atleta constanteana Ioana Manoliu, in varsta de 18 ani, sportiva cu dubla legitimare, LPS "Nicolae Rotaruldquo; CS Farul, are un inceput favorabil de an, cu patru medalii la Campionatele Nationale, cu o participare la Campionatul Balcanic de juniori 1 unde a ratat la mustata bronzul si cu o imbunatatire…

- Roger Federer, liderul clasamentului ATP, si Serena Williams, fosta numarul unu mondial în tenisul feminin, au fost desemnati câstigatori ai Premiilor Laureus, pentru cei mai buni sportivi ai anului 2017, în cadrul galei care a avut loc marti seara la Monte Carlo.Serena…

- Sportiva ex-oradeana Eliza Molnar, fosta componenta a sectiei de tir sportiv din cadrul CS Universitar, a facut parte din echipa Romaniei, care a cucerit medalia de aur in proba de pusca aer comprimat 10 metri, la Campionatul European 2018.

- Marina Baboi a reușit sa-și adauge in palmares un nou titlu de campioana nationala, in proba sa favorita de sala, 60 de metri plat, la Nationalele rezervate categoriei de varsta U20. Cu aceasta medalie de aur, Marina Baboi incheie sezonul de sala cu un total de 4 titluri de campioana nationala: 60 de…

- Claudia Balaur La Vaslui a aparut o noua atleta de mare perspectiva. Este vorba despre Cristina Balaur, aflata in primul an de junioare III. Ea a surclasat sportive cu trei-patru ani mai mari, devenind dubla campioana naționala la junioare I. Vasluiul are atat prezent, cat și viitor in atletism. O demonstreaza…

- Marina Baboi a cucerit, sambata seara, cel de-al patrulea titlu de campioana nationala in sezonul atletic indoor, la Campionatele Nationale U20, de fapt ultima competitie de sala a stagiunii. Atleta de la LPS Buzau – Steaua Bucuresti si-a adaugat in palmares titlul de campioana nationala in proba de…

- Campioana olimpica la heptatlon, belgianca Nafissatou Thiam, a anuntat marti ca nu va lua parte la Campionatele Mondiale de atletism in sala de la Birmingham (Anglia), programate intre 1 si 4 martie, preferand sa se concentreze asupra Europenelor in aer liber, prevazute in luna august la Berlin,…

- Simona Halep va ajunge din nou lider mondial în tenisul feminin, dupa ce Caroline Wozniacki a fost învinsa în semifinalele turneului de la Doha. Sportiva susține, însa, ca nu era oricum interesata de prima poziție din clasamentul WTA.

- Rezultat de excepție pentru sportul romanesc la Jocurile Olimpice de la Pyeongchang, din Coreea de Sud. Raluca Nicoleta Stramaturaru s-a clasat pe locul 7 in finala probei de sanie. Este cea mai buna clasare a unui sportiv roman in ultimele șapte ediții ale Jocurilor Olimpice. In 1994, in Norvegia,…

- Wust a fost urmata, in proba de 1.500 de metri, de japoneza Miho Takagi si de o alta sportiva din Olanda, Marrit Leenstra. Este cea de-a zecea medalie olimpica obtinuta de Ireen Wust. In varsta de 31 de ani, patinatoarea olandeza mai are in palmares patru medalii de aur, patru de argint…

- Sportiva americana Jamie Anderson a cucerit medalia de aur in proba feminina de slopestyle din cadrul concursului de snowboard al Jocurilor Olimpice de iarna de la PyeongChang, luni, la capatul unei finale perturbate de vantul violent. In varsta de 27 ani, Anderson a reusit astfel sa-si pastreze titlul…

- Sportiva suedeza Charlotte Kalla a cucerit, sambata, prima medalie de aur a Jocurilor Olimpice de iarna de la PyeongChang, impunandu-se in proba de schiatlon 15 kilometri (7,5 km stil clasic, 7,5 km stil liber), in concursul de schi fond, informeaza Agerpres.

- Charlotte Kalla este prima campioana olimpica de la Pyeongchang. Cu timpul de 40 de minute, 44 de secunde si noua zecimi, Kalla le-a intrecut pe norvegianca Marit Bjoergen, cu 7,8 secunde si pe finlandeza Krista Parmakoski, cu 10,1 secunde. Pentru suedeza in varsta de 30 de ani, acesta este al treilea…

- Lizzy Yarnold, campioana olimpica en titre la skeleton, va fi purtatoarea de drapel a delegatiei Marii Britanii la ceremonia de deschidere a JO de iarna de la PyeongChang (9-25 februarie), a anuntat joi Comitetul olimpic britanic, pe site-ul sau oficial. Sportiva, in varsta de 29 ani,…

- Noi momente memorabile oferite de sprintera Marina Andreea Baboi la finala Campionatului National de Atletism indoor pentru seniori si tineret, competitie ce a avut loc in week-end, la Bucuresti, in sala de atletism din complexul ,,Lia Manoliu”. Aflata intr-o forma sportiva senzationala, atleta legitimata…

- Despre Simona Halep s-a vorbit, recent, ca ar avea o relație cu Radu Barbu, insa Stere Halep a garantat ca intre cei doi nu exista, in prezent, o relație amoroasa. Cei doi au fost surprinși impreuna in vacanța din Italia, insa in cele din urma se pare ca intre ei nu a fost vorba de o idila, ci doar…

- Buzoianca este și campioana nationala cu Steaua la stafeta 4 x 400 de metri Marina Baboi si-a adaugat in palmares un nou titlu de campioana nationala, al treilea in doua zile! Dupa ce a reusit, sambata seara, sa cucereasca medaliile de aur la senioare si tineret in proba de 60 de metri plat, atleta…

- Marina Baboi este noua campioana nationala a Romaniei de seniori, pe distanta de 60 de metri plat, titlu cucerit in sambata seara, la Campionatele Nationale de atletism indoor din Capitala. Atleta de la CSA Steaua Bucuresti – LPS Buzau a castigat cursa de o maniera impresionata, stabilind un nou PB,…

- Scrimera Britta Heidemann (Germania), fosta campioana olimpica, a anuntat vineri oficial ca pune punct carierei sportive, desi de doi ani nu mai participase la nicio competitie, scrie DPA. Heidemann a castigat aurul olimpic la Beijing, in 2008, invingand-o in finala pe Ana Maria Branza,…

- Nationala de handbal masculin a Spaniei este noua campioana europeana, dupa ce a invins aseara, in finala CE din Croatia, reprezentativa Suediei, cu scorul de 29-23 (12-14). Spania a cucerit prima medalie de aur auropeana, dupa alte patru finale disputate, ...

- Echipa feminina de tenis de masa a Liceului cu Program Sportiv „Nicolae Rotaru” Constanta, formata din Bianca Meirosu, Lorena Dumitru si Ioana Baiasu (antrenoare Daniela Micu si Anamaria Sebe), a devenit campioana nationala pe echipe, la categoria junioare lll, in competitia ce a avut loc, week-end-ul…

- Nationala de handbal masculin a Spaniei este noua campioana europeana, dupa ce a invins duminica, in finala CE din Croatia, reprezentativa Suediei, cu scorul de 29-23 (12-14).Spania a cucerit prima medalie de aur europeana, dupa alte patru finale disputate, in timp ce Suedia aduna si ea cinci…

- Simona Halep joaca finala Australian Open si spera la primul ei titlu de mare șlem. Si nu doar atat! Competitia o va umple de bani pe romanca noastra, bani care se adauga averii IMPRESIONANTE stranse deja de sportiva.

- O sportiva de 22 de ani a reușit o performanța istorica pentru România la Campionatele Mondiale de Haltere din SUA. Loredana Toma a câștigat trei medalii de aur la categoria 63 de kilograme. Sportiva a adus astfel României titlul mondial la stilul total, dupa 14 ani.…

- Sportiva slovaca Anastasia Kuzmina si-a consolidat sambata pozitia de lider in clasamentul general al Cupei Mondiale de biatlon, gratie victoriei in urmarirea de la Oberhof (Germania), la doua zile dupa ce castigase aici si proba de sprint. Anastasia Kuzmina, dubla campioana olimpica la…