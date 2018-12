Anunțul a fost facut de ministrul Educației, Ecaterina Andronescu, care a anunțat ca in aceasta etapa de formare vor intra 55.000 de profesori. „Avem deja un proiect in care 55.000 de profesori vor intra intr-un proces de formare profesionala si sub aspect pedagogic si sub aspect stiintific al disciplinei pe care o predau, dar si […] The post Ecaterina Andronescu: Zeci de mii de profesori vor invața cum sa predea digital la ore, pentru ca suntem in secolul XXI appeared first on Ziarul Unirea .