Ecaterina Andronescu vrea patru tipuri de Bacalaureat. Ce presupune noua proba de creativitate

În acest week-end se schimbă ora. Vom da ceasurile înainte cu o oră

În ultima duminică a lunii martie, pe 31, se va trece de la ora de iarnă la cea de vară, adică ceasurile se vor da înainte cu ... The post În acest week-end se schimbă ora. Vom da ceasurile înainte cu o oră appeared first on Renaşterea bănăţeană . [citeste mai departe]