- Potrivit actului normativ promulgat, Ministerul Educatiei Nationale, inspectoratele scolare, institutiile de invatamant, precum si Parlamentul, Presedintia, Guvernul, autoritati ale administratiei publice centrale si locale organizeaza cu ocazia acestei zile evenimente educationale pentru promovarea…

- Presa a semnalat de mai multe ori ca Ministerul Educației Naționale (MEN) platește un director ca sa taie frunza la cainii de la Dinamo București. Este vorba de Constantin Caliman, directorul adjunct impus de PNL la Federația Sportului Școlar și Universitar (FSSU), entitate aflata sub tutela Ministerului…

- In aceasta primavara va avea loc o noua ediție din noul ciclu, anual, al Campionatului Național Universitar de Fotbal. Competiția este organizata de Ministerul Educatiei Nationale (MEN), Federatia Sportului Scolar si Universitar (FSSU), Federația Romana de Fotbal (FRF) și Universitatea Politehnica Timisoara…

- Calitatea este singura cale de a atinge performanta, iar Ministerul Educatiei Nationale urmareste cu mare atentie metodologiile, criteriile de asigurare a calitatii, a declarat miercuri ministrul Ecaterina Andronescu, la cea de a XV-a Adunare generala a European Quality Assurance Register for Higher…

- Deputatul ALDE Calota Florica Ica: “Liceele agricole trebuie sa devina o prioritate nationala!” in Social / on 27/02/2019 at 14:08 / Deputatul ALDE de Teleorman, Calota Florica Ica a adus in atenția aleșilor din camera inferioara a Parlamentului, in ședința de miercuri, 13 februarie,…

- Precizarile Ministerului Educației Naționale cu privire la integrarea copiilor cu nevoi speciale in sistemul invațamantului public de masa: Avand in vedere informațiile aparute in spațiul public, cu privire la copiii cu dificultați de invațare, MEN face urmatoarele precizari, menite sa sublinieze, cu…

- Un an, atat a supraviețuit manualul unic. Dupa multiplele greșeli aparute in cateva manuale școlare, anul trecut, odata cu tiparirea acestora doar la editura statului, actualul ministru al Educației, Ecaterina Andronescu, a pus in dezbatere publica un ordin conform caruia manualele școlare vor fi cumparate…