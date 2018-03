Stiri pe aceeasi tema

- Congresul PSD a fost marcat de scandal. Ecaterina Andronescu si Nicolae Banicioiu, contracandidatii Vioricai Dancila la functia de presedinte executiv, au decis sa se retraga dupa ce nu au fost lasati sa vorbeasca in fata delegatiilor. In strada, protestatarii anti-PSD au venit cu megafoane incercand…

- Premierul Viorica Dancila a devenit sambata presedinte executiv al PSD, fiind votata de 2.880 de delegati prezenti la Congresul extraordinar al PSD. S-au inregistrat 939 de voturi “impotriva”. Pentru aceeasi functie, Ecaterina Andronescu a obtinut 541 de voturi “pentru”, “impotriva fiind inregistrate…

- Congresul PSD e marcat de scandal. Ecaterina Andronescu si Nicolae Banicioiu, contracandidatii Vioricai Dancila la functia de presedinte executiv, nu au fost lasati sa vorbeasca in fata delegatiilor. "Sa ia organizatorii toate functiile", a rabufnit Banicioiu. In strada, protestatarii #Rezist au venit…

- Premierul Viorica Dancila a devenit sambata presedinte executiv al PSD, fiind votata de 2.880 de delegati prezenti la Congresul extraordinar al PSD. S-au inregistrat 939 de voturi "impotriva". Pentru aceeasi functie, Ecaterina Andronescu a obtinut 541 de voturi "pentru", "impotriva fiind…

- Primul eșalon ramane pe poziție Social-democratii participa la Congresul extraordinar al PSD convocat de Liviu Dragnea pentru a primeni o parte din esalonul doi al partidului. Functia de presedinte nu este in niciun fel pusa in discutie, desi demersul a pornit initial de la ideea ca Liviu Dragnea sa…

- Sefa Guvernului va prelua, mai nou, si prerogativele care ii revin numarului 2 in cadrul Partidului Social Democrat. Totul dupa ce, la Congresul de sambata, Viorica Dancila a primit cele mai multe voturi, in defavoarea contracandidatilor sai, Ecaterina Andronescu si Nicolae Banicioiu. Din cate a anuntat…

- Congresul PSD e marcat de scandal. Ecaterina Andronescu si Nicolae Banicioiu, contracandidatii Vioricai Dancila la functia de presedinte executiv, nu au fost lasati sa vorbeasca in fata delegatiilor. "Sa ia organizatorii toate functiile", a rabufnit Banicioiu. In strada, protestatarii #Rezist au venit…

- "Ceilalti colegi vor lua cuvantul. Eu am vorbit in calitate de premier al Romaniei si de presedinte al Organizatiei de femei. Vor lua si ceilalti colegi cuvantul. Eu ma intorc in sala si se vor intoarce si ceilalti colegi. (...) Nici eu nu am castigat intotdeauna cand am concurat. Nu depinde de mine…

- Congresul PSD e marcat de scandal. Ecaterina Andronescu si Nicolae Banicioiu, contracandidatii Vioricai Dancila la functia de presedinte executiv, au decis sa se retraga dupa ce nu au fost lasati sa vorbeasca in fata delegatiilor. In strada, protestatarii anti-PSD au venit cu megafoane incercand sa…

- Congresul PSD e marcat de scandal. Ecaterina Andronescu si Nicolae Banicioiu, contracandidatii Vioricai Dancila la functia de presedinte executiv, au decis sa se retraga dupa ce nu au fost lasati sa vorbeasca in fata delegatiilor. In strada, protestatarii anti-PSD au venit cu megafoane incercand sa…

- Nicolae Banicioiu si Ecaterina Andronescu, candidati la functia de presedinte executiv al PSD, i-au acuzat pe organizatorii Congresului extraordinar al PSD ca nu au avut posibilitatea sa se adreseze delegatilor inainte de vot si au parasit sala. "Am hotarat sa plecam, pentru ca modul in care au fost…

- E scandal in toata regula la Congresul PSD, acolo unde Nicolae Banicioiu și Ecaterina Andronescu acuza jocurile de culise facute in favoarea premierului Viorica Dancila, astfel incat aceasta sa ocupe funcția de președinte-executiv al partidului. Banicioiu a acuzat voalat fraudarea votului…

- Votul la Congresul PSD a inceput inainte de ora 16.00, desi candidatii nu au avut ocazia sa-si sustina discursurile. Unii candidati s-ar aratat extrem de nemultumiti de situatie, pentru ca sunt pusi in situatia de a vorbit in fata unei sali aproape goale.Ecaterina Andronescu si Nicolae Banicioiu,…

- Votul din cadrul Congresului extraordinar al PSD pentru cele 18 functii de vicepresedinti, presedinte executiv si secretar general a inceput, iar candidatii nu au mai fost lasati sa tina discursuri. Desi in programul initial erau prevazute si discursuri ale candidatilor, acestea nu au mai…

- Nicolae Banicioiu a confirmat ca se retrage din cursa pentru funcția de președinte executiv al PSD și ca nu se va lupta pe voturi cu Ecaterina Andronescu. "Ca sa fie clar pentru toata lumea....

- Circa 4000 de delegati PSD participa sambata la Congresul extraordinar al partidului, organizat la Sala Palatului din Bucuresti, incepand cu ora 11.00. Acestia vor adopta o serie de rezolutii ale partidului si vor vota pentru noul Birou permanent national al partidului: 16 vicepresedinti - cate un barbat…

- Presedintele executiv al Partidului Social Democrat (PSD), Niculae Badalau, care a fost propus la sefia Consiliului National al acestei formatiuni politice, si-a exprimat, sambata, convingerea ca congresul extraordinar al PSD va intari unitatea in partid. "Congresul este foarte bun, intareste unitatea…

- Premierul Viorica Dancila a ajuns sambata la Sala Palatului, imediat dupa ora 10.00, pentru Congresul PSD. Aceasta a declarat ca a decis sa candideze pentru functia de presedinte executiv abia dupa ce a fost sunata de multi lideri ai partidului."Am primit foarte multe telefoane din teritoriu.…

- PSD se reuneste astazi in Congresul extraordinar, convocat in urma cu mai putin de o luna. Desi membrii Biroului Permanent National al partidului mai aveau mandat inca un an si jumatate, s-a decis organizarea de alegeri pentru functiile de presedinte executiv, secretar general si vicepresedinti,…

- Deputatul Nicolae Banicioiu si senatoarea Ecaterina Andronescu sunt contracandidatii premierului Viorica Dancila pentru functia de presedinte executiv la Congresul PSD de sambata, iar cei doi iau in calcul ca unul dintre ei sa se retraga in favoarea celuilalt, pentru a nu imparti voturile celor care…

- Comitetul Executiv al PSD a validat, vineri, toate candidaturile depuse pentru functiile de conducere din partid, care vor fi alese la Congresul extraordinar de sambata, a anunțat Liviu Dragnea. Astfel, pentru postul de presedinte executiv sunt trei candidati - Viorica Dancila, Ecaterina Andronescu…

- Comitetul Executiv National al PSD intrunit vineri a validat toate candidaturile depuse pentru alegerile care vor avea loc la Congresul extraordinar de sambata, desi teoretic nu indeplineau toate criteriile stabilite. Astfel, Ecaterina Andronescu si Nicolae Banicioiu vor candida la functia de presedinte…

- "Are rezultate foarte bune si ca om politic, si ca primar si cred ca trebuie sa ii dam cezarului ce-i al cezarului. (...) Eu il respect si pe el (Daniel Florea, primarul Sectorului 5 - n.r.) suntem colegi, suntem prieteni, dar mi-am exprimat punctul de vedere. De asemenea, intreaga organizatie regionala…

- Social-democratul Nicolae Banicioiu, care si-a depus candidatura pentru functia de presedinte executiv al PSD, a declarat vineri ca este un membru "onest" de partid, precizand ca spera sa fie sustinut de...

- Social-democrații Ecaterina Andronescu, Nicolae Banicioiu și Viorica Dancila au la dispoziție 48 de ore sa stranga numarul de voturi necesare caștigarii unui mandat de președinte executiv al PSD.

- Libertatea.ro: Lista finala a candidaților pentru conducerea PSD. Joi, la ora 16.00, a expirat termenul pentru depunerea candidaturilor celor care vor sa ocupe in viitorul Biroul permanent funcțiile de președinte executiv, secretar general și 16 funcții de vicepreședinte, opt barbați și opt…

- Nicolae Banicioiu, Ecaterina Andronescu si, probabil, Viorica Dancila candideaza pentru functia de presedinte executiv al PSD la congresul extraordinar de sambata, in timp ce pentru functia de secretar general al partidului vor concura Marian Neacsu si Codrin Stefanescu.

- Premierul Viorica Dancila a confirmat, in cadrul evenimentului organizat de 8 Martie - Ziua Femeii, la Ambasada Chinei, ca va candida la funcția de președinte executiv al PSD, ne-au precizat surse participante la eveniment.Citește și: Lista COMPLETA a candidaților la Congresul PSD: cum se…

- Deputatul PSD Nicolae Banicioiu s-a prezentat din nou la sediul PSD joi, pentru a isi completa dosarul de candidatura depus miercuri pentru functia de presedinte executiv al partidului, la Congresul de sambata, el anuntand ca este sustinut de organizatia PSD Braila pentru aceasta functie. Filiala Braila,…

- Conducerea PSD a centralizat toate candidaturile pentru Congresul din data de 10 martie. Vineri, va avea loc un Comitet Executiv al PSD in care se vor aproba dosarele de candidatura, iar cu lista finala a celor aprobați se va intra in Congres.Iata lista dosarelor de candidatura depuse la sediul…

- Ecaterina Andronescu a avut o prima reacție dupa ce joi și-a depus candidatura pentru funcția de președinte executiv al PSD. Fostul ministru al Educației a afirmat ca se ghideaza dupa niște principii și...

- Congresul PSD debuteaza spectaculos cu trei zile inainte de ședința propriu-zisa. Se pare ca sunt probleme cu depunerea candidaturilor pentru Codrin Ștefanescu, Nicolae Banicioiu și Ecaterina Andronescu.Cei trei vor susține declarații de presa in fața sediului PSD din Kiseleff 10, dupa ora…

- UPDATE: Ecaterina Andronescu vrea sa fie președinte executiv al PSD. Fostul ministru al Educației a ajuns la sediul partidului din Kiseleff pentru a-și depune candidatura. La Congresul Extraordinar al PSD vor avea loc alegeri pentru 16 posturi de vicepresedinti – opt pentru femei, opt pentru…

- Termenul de depunere a candidaturilor pentru Congresul PSD expira joi, la ora 16:00. Majoritatea organizatiilor judetene ale PSD si-au desemnat candidatii pentru functiile de conducere din partid, care vor fi votati la Congresul Extraordinar din 10 martie.

- Nicolae Banicioiu, parte a disidentilor din PSD alaturi de Ecaterina Andronescu, și-a depus candidatura pentru funcția de președinte executiv al PSD. Intrebat de catre Val Valcu care scopul Congresului, Banicioiu a declarat ca nu este foarte convins daca partidul știe de fapt de ce este organizat.…

- Senatoarea Ecaterina Andronescu si-a depus joi candidatura pentru functia de presedinte executiv al PSD la Congresul care va avea loc sambata, potrivit televiziunilor de stiri, desi aceasta a declarat jurnalistilor, la sediul PSD, ca nu ar fi trebuit sa fie organizate alegeri la acest Congres. Din informatiile…

- Organizatia regionala PSD Bucuresti - Ilfov a decis miercuri sa ii sustina pe Viorica Dancila - presedinte executiv, Marian Neacsu - secretar general, Gabriela Firea si Robert Negoita - vicepresedinti, la Congresul extraordinar al partidului, de sambata. De asemenea, delegatii la Congres au primit mandat…

- Organizatia regionala PSD Bucuresti-Ilfov, condusa de Primarul General Gabriela Firea, a votat luni seara, in cadrul Biroului Permanent comun al organizatiei, sa o sustina pe premierul Viorica Dancila pentru functia de presedinte executiv al formatiunii, la congresul de sambata, functie ocupata in prezent…

- Organizatia PSD Bucuresti-Ilfov a decis, miercuri, sa sustina, la Congresul din 10 martie, candidatura premierului Viorica Dancila pentru functia de presedinte executiv al formatiunii, precum si pe cea a lui Marian Neacsu la functia de secretar general al Partidului Social Democrat, informeaza un…

- Dancila nu și-a depus candidatura inca, insa este o chestiune de timp. Organizația PSD București a formulat deja o rezoluție de susținere in care se precizeaza ca Viorica Dancila este o „persoana simpatica și diplomata”. De asemenea, Dancila este susținuta și de Liviu Dragnea pentru a ocupa funcția…

- Deputatul PSD Nicolae Banicioiu, fost ministru al Sanatatii in guvernul Victor Ponta, si-a depus miercuri candidatura pentru functia de presedinte executiv al partidului, functie ocupata in prezent de senatorul Niculae Badalau, cel care inca nu s-a decis daca va mai candida pentru inca un mandat. Pe…

- Tensiunea crește in PSD pe masura ce congresul de sambata este tot mai aproape. Ce mai mare bataie este pe funcția de președinte executiv pe care iși dorește sa o prinda cineva care nu mai prinde funcția de vicepreședinte. Nicolae Banicioiu a anunțat ca și-o dorește. Ecaterina Andronescu…

- Nicolae Banicioiu, fost ministru al Sanatatii in Guvernul Ponta, candideaza pentru functia de presedinte executiv al PSD, acesta fiind primul social-democrat intrat in lupta pentru pozitia detinuta in prezent de Niculae Badalau.

- Nicolae Banicioiu, fost ministru al Sanatatii in Guvernul Ponta, candideaza pentru functia de presedinte executiv al PSD, acesta fiind primul social-democrat intrat in lupta pentru pozitia detinuta in prezent de Niculae Badalau.

- ”Am venit sa anunț conducerea partidului ca imi depun candidatura pentru poziția de președinte executiv al PSD.”, a spus Banicioiu la Antena 3. De ce candideaza Intrebat ce parere are Liviu Dragnea despre acest lucru, fostul ministru a raspuns: ”Domnul Dragnea cred ca are o parere…

- Surse din PSD au declarat pentru Money.ro ca Nicolae Banicioiu și-a depus candidatura in cursul zilei de miercuri pentru funcția de președinte executiv al PSD. In prezent, aceasta funcție este deținuta de Niculae Badalau, care, insa, afirma cu o luna in urma ca „in proporție de 51%” tinde sa nu mai…

- Cinci voci importante din PSD au criticat astazi la sedinta CEX planurile lui Liviu Dragnea de a organiza un Congres in data de zece martie in care sa fie alesi noii vicepresedinti ai partidului pe cele opt regiuni, au declarat pentru HotNews.ro surse din partid. Cei care s-au declarat impotriva sunt…

- „N-am auzit pana acum de vreo candidatura ca presedinte executiv a domnului Neacsu. Sigur, unele organizatii si-au exprimat sustinerea sau ideea de a sustine si de a propune, dar nu s-a discutat despre acest lucru”, a spus Dumitru Buzatu, potrivit News.ro. Intrebat daca Marian Neacsu poate…

- Am putea asista la o premiera ciudata in PSD, dupa ce organizația PSD Dolj l-a propus pe Marian Neașcu pentru funcția de președinte executiv al partidului. Cei 175 de delegati ai PSD Dolj vor sustine, la Congresul extraordinar al partidului din 10 martie, mentinerea in functia de presedinte al formatiunii…

- Cei 175 de delegati ai PSD Dolj vor sustine, la Congresul extraordinar al partidului din 10 martie, mentinerea in functia de presedinte al formatiunii a lui Liviu Dragnea, iar pentru functia de presedinte...