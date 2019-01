Intre timp, liderul PSD, Liviu Dragnea, construiește o opoziție la Andronescu atat in interiorul Ministerului Educației, cat și in partid. Potrivit surselor Edupedu.ro, la urmatorul comitet executiv al PSD, deputatul de Iași Camelia Gavrila – de doua ori inspectoare școlara generala in Iasi – va prelua funcția de președinte al departamentului de educație in PSD, poziție din care ii va putea intoarce in partid toate proiectele Ecaterinei Andronescu.

In Ministerul Educației, opoziția la Andronescu este asigurata prin intermediul lui Liviu Pop, de oamenii angajați de el in instituție, potrivit Edupedu.ro.