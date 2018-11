Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Educatiei, Ecaterina Andronescu, a vorbit, marti, din nou despre bacalaureatul diferentiat, sustinand, ca opinie personala, ca absolventii de liceu trebuie sa poata alege intre un bacalaureat pentru accesul la universitate si unul profesional.

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, vineri, prognoza meteo valabila în intervalul 12 noiembrie - 10 decembrie 2018. Afla, din materialul urmator, ce surprize aduce luna decembrie.

- Pandurii a invins sambata pe teren propriu Sportul Snagov, ceea ce i-a adus trei puncte in clasament. Pentru Sportul a insemnat insa pierderea primului loc in clasamentul Ligii a 2-a, pe care a urcat acum Academica...

- ”Tragedia Holocaustului este permanent vie in memoria noastra, iar data de 9 octombrie, incarcata cu un simbolism aparte, ne obliga, și mai mult, pe fiecare dintre noi, sa reflectam asupra consecințelor tragice ale extremismului, ale acțiunilor discriminatorii, antisemite și rasiste. Ziua…

- Elena Udrea si Alina Bica au fost retinute de politisti, in noaptea de miercuri spre joi, in Costa Rica, a confirmat Biroul de Presa al Inspectoratului General al Poliției Romane, conform AGERPRES. Nu au fost comunicate deocamdata date legate de o posibila extradare, ambele avand condamnari la inchisoare…

- Locuiesc in Chișinau mai bine de 50 de ani, insa radacinile mi se trag din nordul Moldovei. Nici dupa atația ani nu ma consider orașean, pentru ca in toata aceasta perioada am pastrat legatura cu satul, unde am avut parinți, frați, neamuri.

- Administratia Donald Trump are in vedere limitarea accesului la cartea verde, statutul de rezident permanent in Statele Unite, pentru imigrantii care beneficiaza de ajutoare sociale, o masura care provoaca...