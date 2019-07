Ecaterina Andronescu, scandal pe BANI cu Prelipceanu de la Digi 24 Profesorul Ecaterina Andronescu a facut un gest surprinzator la festivitatea de absolvire a promoției de ingineri 2019 "Petrache Poenaru". "Cer scuze celor care știu ceea ce voi face acum. Am in maini doua bancnote - una este de 100 lei, alta de 10 lei. Va intreb daca le vreți? Le vreți? Ok, deci le vreți. Acum le mototolesc și va intreb daca le mai vreți. Deci le vreți și așa. Acum le arunc și le calc in picioare. Le mai vreți? Da. Filozofia acestei experiența este clara: le vreți și motolite, și calcate in picioare pentru ca au valoare. Mesajul meu este urmatorul: daca in viața vi… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

