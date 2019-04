Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Educatiei, Ecaterina Andronescu, a declarat miercuri ca modificarea modului de predare a lectiilor folosind internetul ar putea face un salt in performanta scolilor din Romania, conform Agerpres.roDupa opinia mea, cei scoliti astazi vin de acasa, intr o proportie covarsitoare, cu IT ul in…

- Ministrul Educației, Ecaterina Andronescu, a declarat ca a lansat „dezbateri publice cu directorii școlilor” pentru a vedea daca Evaluarea Naționala de la clasa a VIII-a „se mai justifica”.

- Dupa ce a pus pe jar parintii din toata tara anuntind ca se gandeste sa ii lase repetenti si pe elevii de clasa I-a, ministrul Educatiei vine si azi cu un nou potential cutremur in educatie. Ecaterina Andronescu vrea sa scurteze vacantele si sa schimbe iar structura anului scolar, incepand chiar din...

- Ministrul Educației, Ecaterina Andronescu, a dezvaluit într-un interviu acordat site-ului realitatea.net ca se discuta modificarea structurii anului școlar 2019-2020, luându-se în calcul scurtarea vacanței de iarna.

- Ministrul Educației, Ecaterina Andronescu, a declarat marți ca in prezent tinerii sunt indemnați de o cariera profesionala care sa aduca instant bani. Ea a mai spus ca profesorii nu ar trebui sa le ofere multa informație elevilor, ci sa ii invețe „sa gandeasca singuri”.„Ne revine sarcina sa…

- Elevii de liceu ar putea da examen de treapta in clasa a X-a pentru a putea termina cele XII clase si pentru a putea sustine examenul de Bacalaureat, potrivit unui proiect de modificare a Legii Educatiei. Ministrul Educatiei, Ecaterina Andronescu, a declarat ca examenul de treapta este necesar pentru…

- Ecaterina Andronescu susține ca nu va mai exista manual unic. Ministrul Educației spune ca in noua metodologie pentru elaborarea manualelor se va pune accentul pe calitate și abia apoi pe preț. "E deja pe site-ul Ministerului Educatiei noua metodologie pentru elaborarea manualelor in acest an. Se renunta…

- Noua lege a educației ar putea reglementa programul de after school in așa fel incat parinții sa nu mai plateasca acest lucru pentru copiii lor. Ministrul Educației susține ca este nevoie doar de "clarificare legislativa". Ecaterina Andronescu a vorbit despre masurile pe care Ministerul Educației le-ar…