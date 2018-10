Stiri pe aceeasi tema

- Codrin Ștefanescu s-a aflat in direct la Romania TV și a anunțat ca Ecaterina Andronescu va redeveni cat de curand președintele PSD București, poziție pe care o ocupa in acest moment Gabriela Firea. Dupa un schimb dur de replici cu Aurelian Badulescu, Codrin Ștefanescu a anunțat ca Ecaterina…

- Traian Basescu raspunde dur la acuzațiile facute, ieri, de primarul Capitalei, Gabriela Firea, privind o alianța intre PMP și Liviu Dragnea, pentru sabotarea proiectelor capitalei.„Doamna” din Voluntari si „Topul” din Teleorman „Doamna” din Voluntari s-a suparat pentru ca cei 4 consilieri…

- Dragnea, despre excluderea Gabrielei Firea din PSD: ”Sper sa nu ajungem aici, dar nu depinde de mine!”, a spus liderul PSD, duminica seara, la Antena 3, el aratand ca in interiorul partidului sunt nemulțumiri cu privire la atacurile venite din partea primarului Capitalei, din ultima vreme. Intrebat…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, ii da replica Gabrielei Firea și arata ca tot ceea ce spune primarul Capitalei in spațiul public nu este adevarat. Dragnea a precizat ca in urma atacurilor va avea loc o discuție foarte serioasa in partid.”Eu am aflat-o la televizor in saptamana asta. Sigur,…

- Gabriela Firea, critici la adresa liderului PSD Liviu Dragnea Gabriela Firea Foto: Arhiva Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a adus astazi din nou critici la adresa liderului PSD Liviu Dragnea si a modului în care este condus Partidul Social Democrat. Ea spune ca,…

- Reporter: Ați fost citata azi la Parchet? Carmen Dan: „Nu am fost citata, nu am primit nicio invitație. Reafirm ceea ce am mai spus și in alte randuri: am toata disponibilitatea sa ma pun la dispoziția organelor de cercetare penala, cand vor considera ca e cazul sa ma invite. Am incredere ca, uitandu-se…

- Gabriela Firea, primar al Capitalei si vicepresedinte al PSD, continua sa arate problemele din PSD, in contextul in care aceasta este intr-un conflict deschis cu ministrul de Interne, Carmen Dan, si cu liderul formatiunii, Liviu Dragnea. Acuzatiile lui Firea sunt numeroase, iar pana in prezent nimeni…

- Dragnea, despre atacul Gabrielei Firea: ”Eu incerc sa ii ințeleg nemulțumirea, dar nu putem discuta trei ore in CEx despre prefectul Capitalei; Jandarmeria a acționat corect!”, a spus președintele PSD, la Neptun, la finalul ședinței in care s-a dat un vot de susținere a ministrului de Interne și de…