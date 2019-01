Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Educatiei Nationale, Ecaterina Andronescu, a declarat marti, la Antena 3, ca, la recomandarea Ministerului Sanatatii, pot fi suspendate cursurile in contextul raspandirii gripei, informeaza Agerpres.roNoi putem sa suspendam cursurile la recomandarea Ministerului Sanatatii. Asta am facut vineri,…

- Toate unitatile de invatamant preuniversitar din tara vor fi inchise vineri, 25 ianuarie, din cauza numarului mare de cazuri de gripa, a decis Ministerul Educatiei la recomandarea Ministerului Sanatatii. Decizia a fost luata miercuri, dupa ce...

- E OFICIAL. Vineri 25 ianuarie se suspenda cursurile. Vezi cum se recupereaza orele Vineri 25 Ianuarie se suspenda cursurile pentru elevi si profesori. Oferte Early Booking pana la 31 ianuarie! Profita acum! Din informatiile noastre, in cel mai scurt timp Ministerul Educatiei si Ministerul Sanatații…

- Numarul total de viroze respiratorii acute in saptamana precedenta a fost de 90.963, cu 21,3% mai mare fata de nivelul asteptat, a anuntat, joi, Ministerul Sanatatii, potrivit agerpres.ro.Citește și: Klaus Iohannis se pregatește sa apese BUTONUL ROȘU: mișcare care ingroapa coaliția PSD-ALDE…

- Gripa face deja ravagii in Romania, aglomeratia la cabinetele medicilor fiind de nedescris. Doar in ultima saptamana din 2018, s-au inregistrat 703 cazuri de gripa clinica in conditiile in care in perioada similara din 2017 erau raportate doar 30 de astfel de cazuri la nivel

- Ministrul Educatiei, Ecaterina Andronescu, a declarat, joi seara, ca este dreptul presedintelui sa ceara reexaminarea modificarilor aduse la Legea Educatiei, fiind ”o practica legislativa fireasca”. Andronescu a afirmat, insa, ca reducerea numarului de ore s-a facut la recomandarea Ministerului Sanatatii.

- Numarul total de cazuri de infectii respiratorii acute, an perioada 17-23 decembrie, a scazut cu aproape 3% fata de aceeasi saptamana a sezonului trecut, potrivit unui document al Ministerului Sanatatii, transmite Agerpres. “La nivel national, numarul total de cazuri de infectii respiratorii acute (gripa…

- La momentul actual, in Republica Moldova, situația epidemiologica prin gripa este mai joasa de pragul epidemic, informeaza Ministerul Sanatații.In saptamana 26 noiembrie-2 decembrie curent, au fost inregistrate 5 cazuri de gripa sezoniera, inclusiv 2 confirmate de laborator cu prezența virusului A(H1N1).…