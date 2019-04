Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Educatiei Nationale, Ecaterina Andronescu, a anuntat marti, la Targu Mures, ca nu se intentioneaza scoaterea Geografiei dintre disciplinele pentru examenul de Bacalaureat informeaza Agerpres. "Saptamana trecuta am fost la Deva si la Turnu-Severin, azi sunt la Targu Mures, iar vineri…

- Ecaterina Andronescu, ministrul Educatiei, afirma ca "a scapat geografia de la Bacalaureat", in contextul in care au existat reactii dure la noua reforma a educatiei anuntata de ministru. "Nimeni nu este lipsit de greseli sa spunem asa. Am scapat, desi am citit de 4 ori documentul pe care l-am prezentat…

- Ministrul Educatiei Nationale, Ecaterina Andronescu, a declarat vineri ca proba de creativitate, cunostinte, abilitati, aptitudini si atitudini, pe care o propune pentru noul sistem de Bacalaureat, va integra mai multe discipline, oferind o imagine...

- Ecaterina Andronescu, ministrul Educatiei Nationale, a propus ieri introducerea a patru tipuri de Bacalaureat: Bac T (tehnologic), Bac A1 (pentru absolventii programelor de studii liceale de stiinte), Bac A2 (pentru absolventii programelor de studii liceale socio-umaniste) si Bac V (pentru absolventii…

- Ministrul Educatiei Nationale, Ecaterina Andronescu, a declarat vineri ca proba de creativitate, cunostinte, abilitati, aptitudini si atitudini, pe care o propune pentru Bacalaureat, va integra mai multe discipline, oferind o imagine despre informatiile acumulate de elev si modul in care poate sa le…

- Ministrul Educatiei Nationale, Ecaterina Andronescu, a propus vineri introducerea a patru tipuri de Bacalaureat: Bac T (tehnologic), Bac A1 (pentru absolventii programelor de studii liceale de stiinte), Bac A2 (pentru absolventii programelor de studii liceale socio-umaniste) si Bac V (pentru absolventii…

- Ministrul Educatiei Nationale, Ecaterina Andronescu, a declarat, joi, la TVR 1, ca licitatia pentru manualele scolare a fost lansata și se așteapta ofertele. "Licitatia a fost lansata, asteptam sa se depuna ofertele de manuale, urmeaza etapa de evaluare si, dupa ce trec de evaluarea extrem de severa…

- Ce a anuntat ministrul Educatiei despre buget, modernizari de scoli si costul standard pe elev, in 2019. Ministrul Educației Naționale, Ecaterina Andronescu, a susținut marți, 19 februarie, o conferința de presa. Principalele anunțuri facute in cadrul acestui eveniment sunt urmatoarele: Bugetul alocat…