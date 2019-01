Ecaterina Andronescu: Ne-am angajat că vom duce la 30 martie noua lege a educaţiei în Parlament "Ne-am angajat ca vom duce la 30 martie legea in Parlament. Ca urmare, pana atunci, trebuie sa avem aceste elemente de referinta pe care sa le punem si pe care sa creionam legea. Mi-as dori sa nu fie o lege stufoasa, sa fie o lege mai putin stufoasa, mai clara din punct de vedere al obiectivelor si sa lase la legislatia subsidiara de metodologii, regulamente ceea ce este de competenta regulamentelor si a metodologiilor", a spus demnitarul la Digi 24, potrivit Agerpres. In opinia sa, o evaluare la clasa a X-a ar aduce beneficii avand in vedere ca la examenul de bacalaureat va ramane de… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Va prezentam textul integral al sesizarii: Domnului VALER DORNEANU, PREȘEDINTELE CURȚII CONSTITUȚIONALE In temeiul dispozițiilor art. 146 lit. a) din Constituție și ale art. 15 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, republicata, cu modificarile…

- Mii de elevi de liceu ar putea sa susțina, in perioada urmatoare, un nou examen, inainte de Bacalaureat, pentru a fi mai bine pregatiți. Aceasta este propunerea ministrului Educației, Ecaterina Andronescu.

- "Nu o sa ne intorceam la examenul de treapta, dar ma uit pe rezultatele pe care le obtin elevii nostri; si la rezultatele de la examenul de finalizare a ciclului gimnazial, si la rezultatele de la Bacalaureat, sunt rezultate din ce in ce mai slabe. Trebuie sa gasim niste solutii. Una dintre ele ar…

- Ecaterina Andronescu spune ca este de neacceptat reintroducerea examenului de admitere la liceu, dar ar vrea revenirea la sistemul de treapta. Ministrul Educatiei Nationale, Ecaterina Andronescu, a spus intr-un interviu pentru HotNews ca nu vrea examen de admitere in liceu, asa cum cer multe dintre…

- Legea pensiilor ar putea fi aprobata saptamana aceasta. Comisia pentru munca si protectie sociala dezbate, luni, proiectul de lege privind sistemul public de pensii. Ministrul Muncii Marius Budai a precizat ca proiectul ar putea fi aprobat in Camera Deputatilor in aceasta saptamana. 'Eu pot…

- Ecaterina Andronescu a spus ca ministrul Finanțelor s-a angajat ca o sa avem bani pentru creșterea veniturilor alocate Educației, precizand ca majorarile sunt necesare, dar ca efortul financiar e important. Ecaterina Andronescu a fost intrebata, joi, la Alba Iulia, dupa ce a participat la o ședința…

- Noul ministru al Educației, Ecaterina Andronescu, a anunțat, marți, în Parlament, ca viitoarea Lege a educatiei trebuie sa genereze o viziune de evolutie a sistemului de învatamânt.“Eu cred ca viitoarea Lege a învatamântului trebuie sa genereze…

- Copiii militarilor si gradatilor profesionisti decedati ca urmare a unor actiuni specifice vor primi pensie de urmaș. Senatul a adoptat, in calitate de prima Camera sesizata, in unanimitate (103 voturi ”pentru”), in sedinta plenului de luni, un proiect de lege al Guvernului prin care copiii militarilor…