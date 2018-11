Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a declarat vineri, la Parlament, ca senatorului PSD Ecaterina Andronescu i-a fost promisa susținerea pentru preluarea conducerii organizației social-democrate din București.Intrebata cum comenteaza faptul ca senatorul PSD Ecaterina Andronescu a acceptat…

- Gabriela Firea, primarul PSD-ist al Capitalei, a afirmat, vineri, ca are informatii din partid potrivit carora urmeaza sa fie eliminata din structurile de conducere. Sefia organizatiei de Bucuresti, pe care o detine actualmente, ar urma sa fie preluata de Ecaterina Andronescu. Fosta aliata a Gabrielei…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a comentat in cheie ironica numirea Ecaterinei Andronescu ca ministru al Educației și a spus ca poate soluția este sa fi un critic al lui Dragnea, pentru ca acesta iți da o funcție ca sa-ți schimbi parerea.”Eu incerc sa imi pastrez echilibrul, intr-o mare…

- Dupa ce nu de mult Andronescu reprezenta una din cele mai critice voci la adresa lui Liviu Dragnea și chiar dadea semne ca urmeaza sa pașeasca in partidul condus de Victor Ponta, acum ea s-a intors la 180 de grade și, susțin surse din PSD, a acceptat toate funcțiile pe care Dragnea i le-a pus pe masa.…

- Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Stefanescu, a declarat ca, la alegerile pentru sefia organizatiei social-democrate din Bucuresti, o va propune si sustine pe Ecaterina Andronescu. In prezent, filiala PSD Bucuresti e condusa interimar de Gabriela Firea.

- Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Stefanescu, a declarat ca, la alegerile pentru sefia organizatiei social-democrate din Bucuresti, o va propune si sustine pe Ecaterina Andronescu. In prezent, filiala PSD Bucuresti e condusa interimar de Gabriela Firea.

- Vorbind despre ceea ce Codrin Ștefanescu a anunțat in urma cu puțin timp, anume inlocuirea Gabrielei Firea cu Ecaterina Andronescu, in funcția de președinte al PSD București, Primarul General a declarat ca acest lucru nu este nici statutar și nici moral, iar un asemenea anunț in direct nu a avut…

- Primarul general al municipiului Bucuresti, Gabriela Firea, vicepresedinte al Partidului Social Democrat, a afirmat sambata ca ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, ar fi incercat sa o defaimeze pe Speranta Cliseru, prefectul Capitalei. "S-a afirmat si in Comitetul Executiv ca doamna prefect ar…