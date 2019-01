Ecaterina Andronescu, mesaj pentru Crețu și Plumb „Am ințeles ca supararea domniei sale (n.r. Corina Crețu) se leaga de faptul ca doamna Plumb a ieșit și i-a laudat pe toți comisarii europeni, mai puțin pe domnia sa. Eu cred ca i-a laudat in ansamblu pe toți comisarii europeni care au sprijinit Romania și, intr-adevar, doamna Crețu a fost aici de multe ori. (...) Aș vrea mai degraba sa conlucreze, pentru ca banii europeni pot aduce in țara proiecte foarte interesante. Eu sunt foarte interesata sa cheltuim toți banii pe care ii avem pentru educație. Mi-ar parea rau sa se piarda. Dar doamna Plumb ne-a spus ca nu se pierd banii", a declarat Ecaterina… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

