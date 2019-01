Ecaterina Andronescu: "In toate scolile avem apa si sapun. Responsabilitatea e a directorului, a profesorilor si a autoritatilor locale"

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Educației, Ecaterina Andronescu, a declarat ca dotarea școlilor cu apa și sapun, astfel incat sa fie evitat circulația virusului gripal, este responsabilitatea directorilor unitaților de invațamant și a autoritaților locale, subliniind ca primul triaj trebuie realizat de parinți, ...

- Ministrul Educatiei, Ecaterina Andronescu, a declarat ca dotarea scolilor cu apa si sapun, astfel incat sa fie evitata circulatia virusului gripal, este responsabilitatea directorilor unitatilor de invatamant si a autoritatilor locale, subliniind ca primul triaj trebuie realizat de parinti, acasa.

- Ministrul Educației a anunțat ca școlile și gradinițele se redeschid incepand de luni, 28 ianuarie. Ecaterina Andronescu a explicat ca, pentru elevi, aceasta va fi ultima saptamana, inainte de vacanța intersemestriala. Ministrul a motivat ca, in aceasta perioada, se incheie situația școlara, iar inchiderea…

- Ministrul Educatiei, Ecaterina Andronescu, a declarat, duminica, in cadrul unei emisiuni televizate, ca de luni se vor redeschide toate școlile, insa elevii vor fi controlati pentru a li se verifica starea de sanatate."Ii invit maine (luni- n.r.) pe toti la scoala, in fiecare scoala se face un triaj…

- Scolile și gradinițele s-au redeschis, luni dimineața, dupa cele patru zile libere acordate inclusiv pentru a reduce riscul raspandirii virusului gripal in colectivitați. Ministrul Educației a precizat, ieri, ca ultima saptamana a semestrului nu poate fi compromisa, pentru ca acum se incheie situația…

- Ministrul Educației spune ca școlile nu vor fi inchise din cauza vremii din ultimele zile. Ecaterina Andronescu. Ministrul suține ca elevii trebuie sa fie la școala in ultima saptamana din semestru pentru a li se incheia mediile. In plus, nu au fost semnalate unitați de invațamant cu probleme. ”Elevii…

- Ministrul Educatiei, Ecaterina Andronescu, a anuntat ca luni, dar si toata saptamana viitoare, elevii vor merge la scoala, unitatile nefiind inchise. Andronescu spune ca este ultima saptamana din semestru. ”Noi nu putem sa bulversam incheierea semestrului”, a spus ministrul, precizand ca parintii…

- Strangerea de bani pentru fondul clasei nu este legala, a declarat ministrul Educatiei Nationale, Ecaterina Andronescu, in opinia careia aceasta initiativa aduce "mai multa imagine negativa" scolii. Ministrul se gandeste chiar sa interzica prin lege fondul clasei.