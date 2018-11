Ecaterina Andronescu este noul ministru al Educatiei Nationale. Decretul a fost semnat de Klaus Iohannis

Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis va semna, vineri, decretul pentru numirea Ecaterinei Andronescu la Ministerul Educației, in contextul in care in aceasta zi expira termenul de interimat la minister al Rovanei Plumb, potrivit Administrației Prezidențiale.

- K. Iohannis a semnat decretul pentru numirea E. Andronescu Presedintele Klaus Iohannis a semnat, vineri, decretul pentru numirea Ecaterinei Andronescu la Ministerul Educatiei, în contextul în care în aceasta zi expira termenul de interimat la minister al Rovanei Plumb, potrivit…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat vineri decretul pentru numirea Ecaterinei Andronescu in functia de ministru al Educatiei Nationale, informeaza Administratia Prezidentiala. (continua) (Agerpres/FOTO rtv.net)

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, vineri, decretul pentru numirea Ecaterinei Andronescu la Ministerul Educatiei, in contextul in care in aceasta zi expira termenul de interimat la minister al Rovanei Plumb, potrivit Administratiei Prezidentiale.

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, marti, decretul de numire a lui George Ciamba in functia de ministru delegat pentru Afaceri Europene. Totodata, seful statului a semnat si decretul pentru constatarea vacantei unei functii de membru al Guvernului prin demisia lui Victor Negrescu, cel care ocupa…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat vineri decretul de numire a lui Nicolae Hurduc in functia de ministru al Cercetarii si Inovarii, potrivit Administratiei Prezidentiale, noteaza Agerpres. Profesorul universitar Hurduc afirma, in urma cu o luna, ca...

- Președintele Klaus Iohannis a semnat, marți decretele de revocare din funcția de ministru al Educației Naționale a lui Valentin Popa și de desemnare a Rovanei Plumb ca ministru interimar al Educației Naționale.”Președintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a semnat marți, 2 octombrie a.c.,…

- Președintele Klaus Iohannis a semnat, marți decretele de revocare din funcția de ministru al Educației Naționale a lui Valentin Popa și de desemnare a Rovanei Plumb ca ministru interimar al Educației Naționale. ”Președintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a semnat marți, 2 octombrie a.c., urmatoarele…