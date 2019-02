Ecaterina Andronescu: "Este de neacceptat ca profesorii sa dea meditatii copiilor din clasa lor. Sau sa-i ia la propriul after school. Vom lua masuri legislative"

Stiri pe aceeasi tema

- FOTO – Arhiva Ministrul Educatiei Nationale, Ecaterina Andronescu, afirma ca este de neacceptat ca elevii sa fie meditati chiar de catre profesorul lor de la clasa sau sa faca orele de after school cu invatatoarea lor si afirma ca ar fi necesare anumite reglementari legislative in acest sens, scrie…

- In opinia ministrului, meditatiile reprezinta un fenomen extrem de complex, care ar trebui analizat corespunzator si luate anumite masuri. "In legatura cu meditatiile, aici fenomenul este mult mai complex si noi il privim in mod corespunzator. Sigur, nu putem sa invinovatim profesorii, sau numai profesorii.…

- Ministrul Educației, despre reintroducerea examenului de admitere la liceu. Ecaterina Andronescu spune ca pentru acest an școlar nu ia in calcul reintroducerea examenului de admitere la liceu. ”Nu putem sa schimbam nicio regula a jocului in timpul jocului. Deci, anul acesta toate evaluarile se vor da…

- Ministerul Educatiei, precizari privind REPETENTIA la CLASA I. Ministerul Educatiei vine cu explicatii, dupa ce Ecaterina Andronescu a declarat, in mai multe interventii publice, ca si elevii de CLASA I ar putea ramane REPETENTI. Reprezentantii institutiei si expertii in educatie vor analiza toate cauzele…

- Ministrul Educației vrea ca și elevii de clasa I sa poata fi lasați repetenți. Acum legea nu permite acest lucru. Ceea ce este o greșeala, considera Ecaterina Andronescu. Psihologii atrag insa atenția ca repetarea clasei e o masura care nu ii motiveaza niciodata pe copii.

- Ministrul Educatiei, Ecaterina Andronescu, a declarat marti seara ca ar putea fi reglementat prin noua lege a educatiei programul de after school din scoli astfel încât sa nu mai fie percepute taxe de la parinti.