- Senatorul PSD Ecaterina Andronescu a afirmat, vineri, la RFI, intrebata daca se gandește sa plece la Pro Romania, ca „niciodata nu e bine sa spui niciodata”. Andronescu a susținut insa ca incearca sa readuca PSD acolo unde a fost el candva, conform Mediafax.Citește și: Inregistrare EXPLOZIVA…

- Senatoarea PNL Alina Gorghiu le cere colegilor din Opoziție sa susțina moțiunea de cenzura și sa termine cu punctatul electoral pe la colțuri și cu baletul politic: ”Am inițiat-o, am avut discuții cu toate partidele de Opoziție, USR, PMP, UDMR, minoritați, ALDE, Pro Romania. Nu ma intereseaza jocurile…

- Senatorul Nicolae Marin, proaspat demisionar din PSD, a anunțat luni ca s-a înscris în Pro România. De asemenea, senatorul PSD Vasile Ilea (ales în Cluj-Napoca) își va anunța la începutul sesiunii parlamentare transferul la Pro România. Pro România…

- Un senator PSD și-a anunțat luni inscrierea in Pro Romania și un altul va face anunțul la inceperea sesiunii parlamentare.Senatorul Nicolae Marin, proaspat demisionar din PSD, a anunțat luni ca s-a inscris in Pro Romania. De asemenea, senatorul PSD Vasile Ilea (ales in Cluj-Napoca) iși va…

- Astazi, la Iași, asociațiile civice ”Impreuna pentru A8”,”Moldova vrea autostrada” și ”Mișcarea pentru dezvoltarea Moldovei” au avut o intalnire cu reprezentanți ai partidelor politice PSD, ALDE și Pro Romania, filialele din municipiu, pe tema proiectului Autostrazii Unirii – A8. Dorin Dobrincu, președintele…